«Πράσινο φως» για την επένδυση Ισραηλινού επιχειρηματία στο Ξενία Κύθνου

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το project του Ισραηλινού επιχειρηματία Avraham Ravid για την αναβίωση του Ξενία Κύθνου, το οποίο απέσπασε τη θετική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου του νησιού επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Πιο συγκεκριμένα, η ΜΠΕ στην οποία έδωσε το «πράσινο φως» το δημοτικό συμβούλιο Κύθνου αφορά την αποκατάσταση και λειτουργία του υφιστάμενου κέντρου ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού, που αντιστοιχεί σε ένα project ύψους 5 εκατ. ευρώ από τον φορέα υλοποίησης του έργου, την «Ξενία Κύθνος Α.Ε.».

Στόχος του Ισραηλινού επενδυτή είναι η ανάπτυξη ενός τουριστικού συγκροτήματος 5 αστέρων που θα προσελκύσει ταξιδιώτες υψηλών προδιαγραφών και θα ενισχύσει τη θέση της Κύθνου στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού πολυτελείας.

Οι προϋποθέσεις

Με βάση τη σχετική απόφαση, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κύθνου «δεν αντιτίθεται στην υλοποίηση του έργου, θεωρώντας το υψηλής σημασίας για το νησί της Κύθνου». Για τη σχετική γνωμοδότηση ελήφθη υπόψη η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, η οποία έθεσε όρους και κατέθεσε προτάσεις που εδράζονται στους κανονισμούς ύδρευσης και καθαριότητας του δήμου και στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Οι όροι που θέτει η Τεχνική Υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου αφορούν, μεταξύ άλλων, τη χρήση του νερού του δημοτικού δικτύου που προορίζεται αποκλειστικά για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, «η χρήση του για πλήρωση πισινών, άρδευση κήπων ή άλλες μη αναγκαίες χρήσεις απαγορεύεται ρητά». Επισημαίνεται, δε, πως «η επάρκεια ύδρευσης θα πρέπει να επανεκτιμηθεί πριν τη λειτουργία της μονάδας».

Σε ό,τι αφορά τα υγρά απόβλητα, η Υπηρεσία θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία αυτόνομης εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού εντός της επένδυσης, δεδομένου ότι ο οικισμός των Λουτρών και το νησί γενικότερα αναπτύσσονται ραγδαία και ενδέχεται ο δήμος Κύθνου κατά το έτος λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας να μην έχει τη δυνατότητα παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων αστικού τύπου τόσο μεγάλης ποσότητας.

Ως προς τους χώρους στάθμευσης, επισημαίνεται ότι «οι προβλεπόμενες θέσεις κρίνονται ανεπαρκείς σε σχέση με τη δυναμικότητα της μονάδας και τη στενότητα του οδικού δικτύου του οικισμού Λουτρών». Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνεται αφενός η εξασφάλιση επιπλέον χώρου στάθμευσης για επισκέπτες και προσωπικό και αφετέρου η συνεργασία με τον δήμο για κατάρτιση σχεδίου κυκλοφοριακής οργάνωσης και βελτίωση της οδικής πρόσβασης.

Επόμενο βήμα για την αδειοδότηση του έργου είναι η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Το έργο

Σύμφωνα με το πλάνο, το νέο συγκρότημα του «Ξενία Κύθνου» θα λειτουργεί σαν ενιαίο σύνολο και η δυναμικότητά του θα είναι 96 κλίνες, οι οποίες κατανέμονται σε 42 δωμάτια, μετά τον πλήρη ανασχεδιασμό των υφιστάμενων δωματίων.

Υπενθυμίζεται πως η συνολική επένδυση του Ισραηλινού επιχειρηματία προβλέπει επίσης την ανάπτυξη νέων τουριστικών κατοικιών που αναμένεται να κατασκευαστούν σε γειτονικά οικόπεδα, τα οποία έχουν αγοραστεί για τον σκοπό αυτό.

Η «Ξενία Κύθνος Α.Ε.», η οποία έχει επιφορτιστεί με την αναβάθμιση του Ξενία του νησιού, αναδείχθηκε πλειοδότρια σε διαγωνισμό που διενήργησε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου.

Η εταιρεία έχει αναλάβει για χρονικό διάστημα 99 ετών το δικαίωμα αξιοποίησης του «Ξενία Κύθνος» και το δικαίωμα χρήσης από την ΕΤΑΔ των δύο ιαματικών πηγών («Αγίων Αναργύρων» και «Κάκαβος») που αναβλύζουν εντός του οικοπέδου πλησίον της ξενοδοχειακής εγκατάστασης.