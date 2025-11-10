#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Σε θετικό πεδίο επιστρέφουν οι ασιατικές μετοχές -Ράλι 3,3% στη Σεούλ

Μπαράζ νέων αγορών στα ακίνητα από την Alpha Bank

Ο όμιλος αγόρασε από τις Hines και Greco fund γραφεία και εμπορικά ακίνητα σε Μαρούσι και Λ. Κηφισού. Η συναλλαγή με Prodea για την απόκτηση δύο ακινήτων στη Λ. Αμαλίας, που μισθώνει το υπουργείο Τουρισμού.

Μπαράζ νέων αγορών στα ακίνητα από την Alpha Bank

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 07:32

Συνεχίζει το πρόγραμμα απόκτησης επενδυτικών ακινήτων ο όμιλος Alpha Bank, επιδιώκοντας, όπως έχει τονίσει η διοίκησή του, την περαιτέρω διαφοροποίηση πηγών εσόδων, ταυτόχρονα με τη συντελούμενη μείωση των ανακτηθέντων ακινήτων.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών, ο τραπεζικός όμιλος προχώρησε σε αγορές ακινήτων από Hines και Greco fund, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή με την Prodea, για την απόκτηση δύο ακινήτων επί της Λεωφόρου Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας.

Στις 6 Αυγούστου η Alpha αγόρασε από το fund Greco, συμφερόντων Αχιλλέα Ρισβά και Σταύρου Αδαμόπουλου, εμπορικό ακίνητο (σ.σ. γραφεία) στην οδό Θεοτοκοπούλου 4 στο Μαρούσι, το οποίο είναι μισθωμένο με μέση μηνιαία τιμή 24,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους χώρους γραφείων (σ.σ. στοιχεία χρήσης 2024). Η αγορά διενεργήθηκε μέσω της Abinvest I, η οποία απόκτησε το 100% της Creco Delta ΜΑΕ, που κατέχει το εν λόγω ακίνητο.

Πριν τη μεταβίβαση, η Greco Delta προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή δανεισμού προς ΕΤΕ (περίπου 8 εκατ. ευρώ και εταιρείες του ομίλου Greco). Το τίμημα της συναλλαγής δεν αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις. Μοναδική ένδειξη για το ύψος του αποτελεί η αύξηση κεφαλαίου στην οποία προχώρησε ο αγοραστής (Abinvest Ι), ύψους 35 εκατ. ευρώ, την οποία κάλυψε ο όμιλος Alpha.

Επιπρόσθετα, ο όμιλος Alpha εξαγόρασε από τη Hines, στις 8 Οκτωβρίου, την HIGR MAE, η οποία κατέχει εμπορικά ακίνητα. Η μεταβίβαση διενεργήθηκε, μέσω καταβολής τιμήματος από την Abinvest II και κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων της Alpha, που απορρέουν από δάνειο, ύψους 19,78 εκατ. ευρώ. Η λογιστική αξία της καθαρής θέσης της HIGR ΜΑΕ ανερχόταν, κατά την εξαγορά, σε 6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Alpha απέκτησε από τη Hines ακίνητο, που μισθώνει η Lidl στη Λεωφόρο Θηβών, όπως και το εμπορικό συγκρότημα Academy Gardens στη Λ. Κηφισού. Η Abinvest II προχώρησε κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού σε ΑΜΚ 75 εκατ. ευρώ.

Τέλος, στην αγορά κυκλοφορεί ότι η Alpha αγόρασε από την Prodea (σ.σ. ή την κατά 100% θυγατρική της ΜΙΛΟΡΑ) δύο κτήρια, επί της Λεωφόρου Αμαλίας, τα οποία εκμισθώνονται από το υπουργείο Τουρισμού, έναντι τιμήματος ελαφρώς χαμηλότερου των 50 εκατ. ευρώ.

Από τις οικονομικές καταστάσεις της Alpha και την ενότητα μεταγενέστερα γεγονότα δεν προκύπτει ολοκλήρωση της συναλλαγής, ούτε από το ΓΕΜΗ καθώς απαιτείται γνωστοποίηση συναλλαγής συνδεδεμένων μερών καθώς η Alpha κατέχει το 9,87% του μετοχικού κεφαλαίου της Prodea.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ο όμιλος Αlpha Bank στο πλαίσιο της στρατηγικής στοχευμένης επανεπένδυσης σε εμπορικά ακίνητα, δαπάνησε 113 εκατ. ευρώ για αγορά επενδυτικών ακινήτων.

Οι αγορές διενεργήθηκαν μέσω των οχημάτων ειδικού σκοπού (Abinvest I, II και III), τα οποία ενισχύθηκαν κεφαλαιακά, στις 7 Αυγούστου, με το (αθροιστικό) ποσό των 140 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του εννεάμηνου η Alpha επαναταξινόμησε ακίνητα αναπόσβεστης αξίας 35 εκατ. ευρώ στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού, λόγω πρόθεσης πώλησής τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ψάλτης: Εμβαθύνουμε τα όσα κάνουμε με τη UniCredit

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 704 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τρυπητή Μήλου με στήριξη Invel και Prodea

Νέο πακέτο μέτρων για τη στεγαστική κρίση με ευρωπαϊκή συνταγή

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο