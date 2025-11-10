Αυτές είναι οι Black Friday προσφορές στη Vodafone

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισχύουν έως και την 1/12 για αγορές τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και μέσω του eshop της εταιρείας. Ποιες ευκολίες πληρωμής παρέχει το Vodafone Flex.

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 12:29

Η φετινή Black Friday ξεκινάει στη Vodafone, συνδυάζοντας τις πιο χαμηλές τιμές, με την ευκολία πληρωμής που προσφέρει το Vodafone Flex. 

Αναλυτικότερα, όσοι επισκεφθούν ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop έως και την 1/12, θα βρουν προσφορές σε smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ από τα πιο γνωστά brands όπως Samsung, Apple, Xiaomi και άλλα. Ενώ, με το πρόγραμμα Vodafone Flex, μπορούν να αποκτήσουν τα προϊόντα τεχνολογίας που θέλουν, άτοκα και χωρίς κάρτα, σε έως 24 άτοκες δόσεις, απευθείας στον Vodafone λογαριασμό τους.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν:

Smartphones για κάθε ανάγκη και budget

  • Samsung Galaxy S25 5G 128GB από 949€ σε 699€ ή 29,13€ / μήνα
  • Xiaomi 15T 5G 256GB από 649€ σε 499€ ή 20,79€ / μήνα
  • Redmi Note 14 Pro 5G 256GB από 398,99€ σε 279€ ή 11,63€ / μήνα
  • Redmi 15C 5G 256GB από 178,99€ σε 129€ ή 5,38€ / μήνα
  • Redmi Note 14 5G 128GB από 259€ σε 199€ ή 8,29€ / μήνα
  • Samsung Galaxy A26 5G 128GB από 299€ σε 229€ ή 9,54€ / μήνα
  • Samsung Galaxy A56 5G 128GB από 499€ σε 399€ ή 16,63€ / μήνα
  • Samsung Galaxy A36 5G 128GB από 398,99€ σε 299€ ή 12,46€ / μήνα
  • iPhone 16e 5G 128GB από 659€ σε 599€ ή 24,96€ / μήνα

Tablets για εργασία, ψυχαγωγία και εκπαίδευση

  • Redmi Pad 2 WiFi από 199€ σε 139€ ή 5,79€ / μήνα
  • Samsung Galaxy Tab A9 WiFi από 158,99€ σε 129€ ή 5,38€ / μήνα
  • Samsung Galaxy Tab A9 4G από 199€ σε 169€ ή 7,04€ / μήνα
  • TCL 10L Gen 2 WiFi από 109€ σε 99€ ή FLEX 4,13€ / μήνα

Smart TVs για ψυχαγωγία υψηλής ανάλυσης

  • TCL P6K LED 55” από 369€ σε 299€ ή 12,46€ / μήνα
  • Xiaomi A Pro 43” QLED 4K 2026 από 369€ σε 289€ ή 12,04€ / μήνα
  • Samsung Q7F QLED 4K 43” από 449€ σε 399€ ή 16,63€ / μήνα

Αξεσουάρ που ολοκληρώνουν την εμπειρία

  • Redmi Watch 5 από 129€ σε 79,99€ ή 3,33€ / μήνα
  • Xiaomi Watch S4 από 189€ σε 129€ ή 5,38€ / μήνα
  • AirPods 4 από 149€ σε 115€ ή 4,79€ / μήνα
  • AirPods 4 με Active Noise Cancellation από 199€ σε 169€ ή 7,04€ / μήνα
  • Samsung Galaxy Buds3 από 149,99€ σε 99,99€ ή 4,17€ / μήνα
  • Samsung Galaxy Buds3 Pro από 199,99€ σε 149€ ή 6,21€ / μήνα
  • Xiaomi Vacuum H40 από 349€ σε 239€ ή 9,96€ / μήνα

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.vodafone.gr/eshop/black-friday

