Η «στρατηγική» επένδυση 85 εκατ. της οικογένειας Τσάκου στην Ιθάκη

Το «πράσινο φως» για ένταξή του στις Στρατηγικές Επενδύσεις έλαβε χθες το project, προϋπολογισμού 85,4 εκατ. ευρώ, της εφοπλιστικής οικογένειας Τσάκου (φωτ. ο Παναγιώτης Τσάκος) που προβλέπει ανάπτυξη ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, του Epic_O, στην Ιθάκη.

Ο σχεδιασμός της «Άτοκος Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», η οποία εμφανίζεται ως φορέας της επένδυσης στο νησί του Ιονίου, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή ενός ξενοδοχειακού καταλύματος 5 αστέρων, δυναμικότητας 60 κλινών, πολυτελών βιλών, ενός spa και χώρων εστίασης. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η δημιουργία τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης με υδατοδρόμιο σε μια έκταση 326 στρεμμάτων.

Η επένδυση, από την οποία θα δημιουργηθούν 71 νέες θέσεις απασχόλησης, θα υλοποιηθεί σε μία ιδιωτική έκταση 873 στρεμμάτων στη θέση Φιλιατρό.

Στόχος του project είναι «ο συνδυασμός της τουριστικής ανάπτυξης υψηλών προδιαγραφών με την προστασία του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής, και την προώθηση της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της Ιθάκης», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον φάκελο που είχε καταθέσει η εταιρεία στην Enterprise Greece.

Η εταιρεία είχε αιτηθεί να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων για τη λήψη των κινήτρων χωροθέτησης και ταχείας αδειοδότησης, καθώς και για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Σημειωτέον ότι στην ιδιοκτησία της οικογένειας Τσάκου βρίσκεται και η Άτοκος, ένα νησί ακριβώς απέναντι από την Ιθάκη. Πρόκειται για ένα βραχώδες νησί στο Ιόνιο, έκτασης 4,5 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που εντάσσεται στο σύμπλεγμα των Εχινάδων νήσων, ανήκει διοικητικά στην Ιθάκη και εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η Άτοκος είχε φιγουράρει σε λίστες εταιρειών real estate με ιδιωτικά νησιά προς πώληση, με τιμή στα 40 εκατ. ευρώ.

Το Ξενία της Χίου και η μαρίνα

Πέραν του συγκεκριμένου project, η οικογένεια Τσάκου που έχει ταυτιστεί με τον εφοπλισμό, έχει συνδεθεί με δύο ακόμη… στεριανές επενδύσεις.

Η πρώτη αφορά την ανάπλαση του ιστορικού Ξενία της Χίου, τόπου καταγωγής του πατριάρχη της εφοπλιστικής οικογένειας Παναγιώτη Τσάκου. Στο πλαίσιο διαγωνισμού που είχε διενεργήσει το 2020 η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) για την αξιοποίηση του ακινήτου η εταιρεία «Avlum Enterprises Company Limited», συμφερόντων του επιχειρηματικού ομίλου Τσάκου, αναδείχθηκε ανάδοχος.

Ως εκ τούτου, το ακίνητο μισθώθηκε για 40 χρόνια στην εταιρεία Avlum, με ετήσιο μίσθωμα 30.000 ευρώ. Η εταιρεία ανέλαβε την ανάπλαση του «Ξενία» με στόχο την αναγέννησή του και τη μετατροπή του σε ένα ξενοδοχείο δυναμικότητας 24 δωματίων, με κοινόχρηστους χώρους καθώς και χώρους εστίασης και αναψυχής.

Το Ξενία Χίου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Χίου και συγκεκριμένα στον κεντρικό παραλιακό δρόμο της. Απέχει μόλις 700 μέτρα από το λιμάνι της Χίου και περίπου 2 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο του νησιού. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόκειται για τριώροφο κτίριο, δομημένης επιφάνειας περί τα 1.600 τ.μ., δυναμικότητας 50 κλινών και επί έκτασης εμβαδού περί τα 1.670 τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια Τσάκου, με όχημα την Avlum, συμμετείχε, στο πλαίσιο διαγωνισμού του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), και στο σχήμα που απέκτησε το 2018 το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Χίου για 40 χρόνια.

Ωστόσο, από το συγκεκριμένο σχήμα ο όμιλος Τσάκου αποχώρησε το 2022.