«Ναι» υπό όρους στην τουριστική επένδυση της οικογένειας Δαΐου στην Κρήτη

Τη θετική κατά πλειοψηφία γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανάπτυξη ενός τουριστικού λιμένα μπροστά στο ξενοδοχείο Daios Cove στο Βαθύ του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, που συνοδεύτηκε από μια σειρά όρων, απέσπασε η εταιρεία Hellas Holiday Hotels A.E., συμφερόντων της οικογένειας Δαΐου.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί της ΜΠΕ του project, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, που προβλέπει την τροποποίηση χωροθέτησης του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα. Ως εκ τούτου η απόφαση της Επιτροπής περιλαμβάνει επί της ουσίας δύο αποφάσεις, μία για την υλοποίηση του λιμενικού έργου και μία για την επέκταση της παραλίας που σχεδίαζε η εταιρεία.

Ο σχεδιασμός της εταιρείας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Αστέριος Δάιος, προβλέπει την κατασκευή ενός λιμένα, δυναμικότητας 17 θέσεων ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών, με το εμβαδόν του χερσαίου χώρου του λιμένα να είναι 11.455 τ.μ. και το εμβαδό της θαλάσσιας ζώνης 5.534 τ.μ.

Μεταξύ άλλων, δε, βάσει της ΜΠΕ προτείνεται η μεταφορά του μετώπου της παραλίας αυτής κατά περίπου 25-26 μέτρα για να αυξηθεί η επιφάνειά της και η δυνατότητα εξυπηρέτησης των λουομένων. Στην υπάρχουσα παραλία είναι δυνατόν να τοποθετηθούν το πολύ 100 ομπρέλες, σε σύνολο 717 κλινών του ξενοδοχείου.

Το σκεπτικό της γνωμοδότησης

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, την ανάπτυξη του λιμένα, η Επιτροπή ασπάζεται τη γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου που επισημαίνει ότι ο φάκελος πρέπει να συμπληρωθεί πριν την περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμενικού έργου με στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθότερη έκδοση της ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων).

Χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι πρέπει να «γίνει αποτύπωση των βενθικών κοινωνιών με χρήση drone ή άλλη κατάλληλη μέθοδο σε ολόκληρο τον κόλπο και όχι μόνο στη ζώνη δυνητικών επιπτώσεων, καθώς και συσχετισμός τους με το προτεινόμενο έργο. Εάν τμήμα των έργων χωροθετείται πάνω σε λιβάδια Ποσειδωνίας ή άλλα προστατευόμενα μακροφύκη, τότε πρέπει υποχρεωτικά να εξεταστεί αλλαγή του σχεδιασμού του έργου για προστασία των συγκεκριμένων ειδών, καθώς τα λιβάδια Ποσειδωνίας αποτελούν οικότοπο προτεραιότητας».

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, που σχετίζεται την επέκταση της παραλίας και την αλλαγή μορφολογίας του φυσικού αναγλύφου, καταγράφηκε σύγκρουση απόψεων, καθώς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκεπτικό της γνωμοδότησης του Τμήματος Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, «δεν δίνεται η δυνατότητα από την ισχύουσα νομοθεσία ούτε δικαιολογείται από κάποια αναγκαιότητα, εκτός από την αύξηση της εξυπηρέτησης περισσότερων λουομένων. Η αιτιολογία που αναφέρεται στη ΜΠΕ, για προστασία των λουομένων δεν ισχύει, εφόσον πίσω από την παραλία βρίσκονται υποδομές της ξενοδοχειακής μονάδας και όχι φυσικό έδαφος».

Στο πλαίσιο αυτό, παρά τη σχετική αρνητική γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, η Επιτροπή εισηγήθηκε «την αφαίρεση του τμήματος της γνωμοδότησης της υπηρεσίας που αφορά στην αρνητική εισήγηση για την υλοποίηση του έργου της παραλίας και να αντικατασταθεί από θετική εισήγηση της επιτροπής για την επέκταση της παραλίας», δεδομένου ότι υπάρχει διάταξη νόμου που προβλέπει τη δυνατότητα δημιουργίας παραλίας για την εξυπηρέτηση των ενοίκων της ξενοδοχειακής μονάδας.

Στόχος της επένδυσης

Σύμφωνα με τη σχετική ΜΠΕ, στόχο του έργου αποτελεί η υλοποίηση εγκαταστάσεων που θα παρέχουν ασφάλεια και προστασία στα τουριστικά σκάφη και παράλληλα θα αναβαθμίζουν τις συνθήκες ναυσιπλοΐας εντός του όρμου Βαθύ.

«Η επίτευξη του στόχου θα οδηγήσει στη βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της περιοχής, καθώς θα βελτιώσει τις συνθήκες προσβασιμότητας στην περιοχή και θα προκαλέσει ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αναψυχής στην άμεση περιοχή του έργου (θαλάσσιος αθλητισμός, καταδυτικός τουρισμός κ.α.), η οποία συνεπάγεται τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας», επισημαίνεται στην ΜΠΕ. Εκτιμάται, δε, ότι η λειτουργία του συγκεκριμένου λιμένα αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό επισκεπτών και να φιλοξενήσει μία σειρά δραστηριοτήτων αναψυχής και τουρισμού.

Σημειωτέον ότι η ξενοδοχειακή μονάδα Daios Cove έχει δυναμικότητα 300 δωματίων και απέχει περισσότερο των 4 χιλιομέτρων από την μαρίνα του Αγίου Νικολάου, του πλησιέστερου τουριστικού λιμένα.

Η Hellas Holiday Hotels A.E. έχει στην κατοχή της το πολυτελές resort Daios Cove στο Βαθύ Κριτσάς του Αγίου Νικολάου Κρήτης, δυναμικότητας 717 κλινών. Η εταιρεία είναι θυγατρική της εισηγμένης ΔΑΪΟΣ Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1974 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών σάκων.