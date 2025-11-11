Optima Bank: Αύξηση κερδών στα 123,4 εκατ. στο 9μηνο

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου παρουσίασε η Optima Bank. Σύμφωνα με αυτά:

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα €153,4 εκατ. λόγω 34% υψηλότερων δανειακών υπολοίπων και ανθεκτικών δανειακών περιθωρίων.

αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα €153,4 εκατ. λόγω 34% υψηλότερων δανειακών υπολοίπων και ανθεκτικών δανειακών περιθωρίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του εννεαμήνου διαμορφώθηκε σε 3,34%, έναντι 4,28% το εννεάμηνο του 2024 κυρίως λόγω της πτώσης του Euribor 3μήνου.

του εννεαμήνου διαμορφώθηκε σε 3,34%, έναντι 4,28% το εννεάμηνο του 2024 κυρίως λόγω της πτώσης του Euribor 3μήνου. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του 3ου τριμήνου 2025 διαμορφώθηκε στο 3,22% έναντι 3,47% στο 2ο τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους 150 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2025.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση στα €40,2 εκατ., λόγω της αύξησης των δανειακών εργασιών και της αύξησης των προμηθειών διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικής τραπεζικής.

αυξήθηκαν κατά 37% σε ετήσια βάση στα €40,2 εκατ., λόγω της αύξησης των δανειακών εργασιών και της αύξησης των προμηθειών διαχείρισης κεφαλαίων και επενδυτικής τραπεζικής. Τα λειτουργικά έξοδα ήταν 19% υψηλότερα σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €48,9 εκατ. κυρίως λόγω της αύξησης των εξόδων προσωπικού (+17%), ενώ τα γενικά και διοικητικά έξοδα ήταν 26% υψηλότερα σε ετήσια βάση.

ήταν 19% υψηλότερα σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €48,9 εκατ. κυρίως λόγω της αύξησης των εξόδων προσωπικού (+17%), ενώ τα γενικά και διοικητικά έξοδα ήταν 26% υψηλότερα σε ετήσια βάση. Ο λόγος εξόδων προς βασικά έσοδα αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στο 25,2% από 25,0% το εννεάμηνο του 2024.

αυξήθηκε και διαμορφώθηκε στο 25,2% από 25,0% το εννεάμηνο του 2024. Το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε σε 50 μονάδες βάσης, το ίδιο με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

διαμορφώθηκε σε 50 μονάδες βάσης, το ίδιο με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €123,4 εκατ., αυξημένα κατά 14% σε ετησία βάση.

ανήλθαν σε €123,4 εκατ., αυξημένα κατά 14% σε ετησία βάση. Τα δάνεια προ προβλέψεων ανήλθαν σε €4,4 δισ., σημειώνοντας αύξηση 34% σε ετησία βάση και 4% σε τριμηνιαία βάση

ανήλθαν σε €4,4 δισ., σημειώνοντας αύξηση 34% σε ετησία βάση και 4% σε τριμηνιαία βάση Οι νέες εκταμιεύσεις το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €2,5 δισ. έναντι €1,9 δισ. το εννεάμηνο του 2024, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι εταιρικά δάνεια

το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε €2,5 δισ. έναντι €1,9 δισ. το εννεάμηνο του 2024, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι εταιρικά δάνεια Οι καταθέσεις αυξήθηκαν 37% σε ετήσια βάση και 9% σε τριμηνιαία βάση φτάνοντας τα €5,6 δισ.

αυξήθηκαν 37% σε ετήσια βάση και 9% σε τριμηνιαία βάση φτάνοντας τα €5,6 δισ. Ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 77,3% από 79,2% το εννεάμηνο του 2024. Οι δείκτες ρευστότητας παρέμειναν ισχυροί με το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 227% και το δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) στο 136%, ενώ η τράπεζα διατήρησε μηδενική χρηματοδότηση από την ΕΚΤ

διαμορφώθηκε σε 77,3% από 79,2% το εννεάμηνο του 2024. Οι δείκτες ρευστότητας παρέμειναν ισχυροί με το δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 227% και το δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) στο 136%, ενώ η τράπεζα διατήρησε μηδενική χρηματοδότηση από την ΕΚΤ Οι δείκτες ΜΕΑ/ΜΕΔ διαμορφωθήκαν σε 1,43% και 0,53% αντίστοιχα. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων ανήλθε στο 156%

διαμορφωθήκαν σε 1,43% και 0,53% αντίστοιχα. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλίσεων ανήλθε στο 156% Ο δείκτης CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας, διαμορφώθηκαν στο 13,24% και 16,25% αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της Βασιλείας 4.

Δημήτρης Κυπαρίσσης

«Η Optima bank διατήρησε την ανοδική της δυναμική το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος.

«Η επίδοση του οργανισμού αντανακλά την ικανότητα αξιοποίησης των ευνοϊκών μακροοικονομικών συνθηκών και την συνεχιζόμενη ζήτηση για χορηγήσεις. Η δραστηριότητα μας διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις προβλέψεις μας για το 2025. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €456 εκατ. σε τριμηνιαία βάση (+9% τριμηνιαία και +37% ετήσια) φτάνοντας τα €5,6 δισ., επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των πελατών και την ανταγωνιστική θέση της τράπεζας.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ακολούθησαν παρόμοια τάση και ανήλθαν σε €5,6 δισ. (+9% QoQ και +29% YoY), ενώ το δανειακό χαρτοφυλάκιο επεκτάθηκε περαιτέρω κατά 5% σε τριμηνιαία βάση και 34% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €4,4 δισ.

Η τράπεζα συνέχισε να καταγράφει ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξάνονται, αντισταθμίζοντας τις επιπτώσεις των χαμηλότερων επιτοκίων μέσω υψηλότερων όγκων χορηγήσεων. Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10% σε τριμηνιαία βάση. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε στο 3,34%, ενώ το καθαρό περιθώριο προμηθειών ανήλθε στο 0,87% - και τα δύο καλύτερα από το μέσο όσο της αγοράς.

Διατηρήσαμε πειθαρχημένη προσέγγιση στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους ενώ το κόστος κινδύνου μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύοντας περαιτέρω την κερδοφορία μας. Παρά την πτώση των επιτοκίων τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 14% και ανήλθαν σε €123,4 εκατ., ενώ παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη του ετήσιου στόχου των €160 εκατ.

Η στρατηγική μας παραμένει προσηλωμένη στη βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαιακών πόρων, με στόχο τη διατήρηση υψηλών δεικτών αποδοτικότητας και τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους μας. Το τρίμηνο αυτό, η τράπεζα πέτυχε Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων ίση με 25,3%, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα του μοντέλου μας για επίτευξη υψηλών διψήφιων αποδόσεων.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό, με συνεχιζόμενη αύξηση του ΑΕΠ, χαμηλό πληθωρισμό και μείωση της ανεργίας. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στρατηγικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας, τη διαχείριση κινδύνων και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξή μας.

Η πρόσφατη βράβευση μας ως “Best Commercial Bank – Greece 2025” από τα Banking Awards του International Banker, αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας του προσωπικού, της σταθερής ανάπτυξης και της υγείας της τράπεζας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση αυτής της δυναμικής, στην ενίσχυση της κερδοφορίας και στην παροχή ισχυρών αποδόσεων για τους μετόχους μας».

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.