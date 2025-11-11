Π. Νικολάου: Γενναίο μέρισμα από Τρ. Κύπρου, δεν αποκλείονται εξαγορές

Η πολιτική διανομής υψηλών μερισμάτων θα συνεχιστεί αλλά «στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης της τράπεζας», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

«Θα παραμείνουμε γενναιόδωροι στην ανταμοιβή των μετόχων μας, θα συνεχιστεί η οργανική ανάπτυξη και δεν αποκλείονται συγχωνεύσεις/εξαγορές, εφόσον προκύψει κάποια ευκαιρία», πρόσθεσε.

Η τράπεζα για το 2026 θα συνεχίσει τη στρατηγική αύξησης των δανείων τόσο στην Κύπρο όσο και στο international πεδίο ενώ διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή ρευστότητα. Ήδη, οι χρηματοδοτήσεις εκτός Κύπρου ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο στόχο για 1,5 δισ. ευρώ να είναι εφικτός.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας τόνισε ότι το international loans book έχει τρεις πυλώνες: Τα corporate δάνεια κυρίως προς την ελληνική αγορά αλλά όχι μόνο, τα δάνεια προς το shipping, προς 30 πελάτες με 25 εκατ. ευρώ έκαστος και τα syndicated loans, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε 23 πελάτες και ανέρχονται συνολικά στα 260 εκατ. ευρώ.

Για εφέτος αναμένεται η αύξηση των δανείων να τρέξει με ρυθμό υψηλότερο του 4% και σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, για το 2026 αναμένεται ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων να είναι ικανοποιητικός.

Για την πορεία του NII, η CFO της τράπεζας Ελίζα Λειβαδιώτου τόνισε ότι η επίδραση από τη μείωση των επιτοκίων θα ολοκληρωθεί το Q4, ωστόσο ισορροπείται από την αύξηση των δανείων και το χέτζινγκ.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, ο κ. Νικολάου επεσήμανε ότι η κυπριακή οικονομία θα τρέξει το 2025 με ρυθμό ανάπτυξης 3,2% ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ βρίσκεται ήδη σε επίπεδα χαμηλότερα του 60%.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 118 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 353 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Παράλληλα, ο CEO Πανίκος Νικολάου ανακοίνωσε ότι η τράπεζα αναβαθμίζει τον στόχο που είχε θέσει για το 2025 για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) σε επίπεδα high-teens από επίπεδα mid-teens.

Τα βασικά σημεία

Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή, με τον ρυθμό ανάπτυξής της να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €2,2 δισ. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενος κυρίως από τη ζήτηση για δάνεια σε επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνών εργασιών.

Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €10,71 δισ., αυξημένο κατά 6% από την αρχή του έτους.

Ισχυρές αποδόσεις

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €118 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2025, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση. Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €353 εκατ. για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 35%.

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18,4% για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0,81.

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1,2%.

Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 35 μ.β.

Καταθετική βάση, στην πλειονότητά της λιανική, ύψους €21,5 δισ., αυξημένη κατά 7% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 20,5% και 25,4% αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών για το γ’ τρίμηνο 2025, μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για διανομή.

Οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 326 μ.β. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Επιτυχής ανατιμολόγηση Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 μειωμένης εξασφάλισης ύψους €300 εκατ., με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο ύψους 4,25%.

Ισχυρή δημιουργία απόδοσης για τους μετόχους