#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Μεικτά πρόσημα στη Wall Street μετά το ράλι - Νέα άνοδος για τον χρυσό

Π. Νικολάου: Γενναίο μέρισμα από Τρ. Κύπρου, δεν αποκλείονται εξαγορές

Ανοικτό το ενδεχόμενο για κινήσεις M&A άφησε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας. Πώς κατανέμονται τα δάνεια εντός και εκτός Κύπρου. Οι στόχοι για φέτος και το 2026.

Π. Νικολάου: Γενναίο μέρισμα από Τρ. Κύπρου, δεν αποκλείονται εξαγορές

Δημοσιεύθηκε: 11 Νοεμβρίου 2025 - 12:08

Η πολιτική διανομής υψηλών μερισμάτων θα συνεχιστεί αλλά «στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης της τράπεζας», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου στην ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

«Θα παραμείνουμε γενναιόδωροι στην ανταμοιβή των μετόχων μας, θα συνεχιστεί η οργανική ανάπτυξη και δεν αποκλείονται συγχωνεύσεις/εξαγορές, εφόσον προκύψει κάποια ευκαιρία», πρόσθεσε.

Η τράπεζα για το 2026 θα συνεχίσει τη στρατηγική αύξησης των δανείων τόσο στην Κύπρο όσο και στο international πεδίο ενώ διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή ρευστότητα. Ήδη, οι χρηματοδοτήσεις εκτός Κύπρου ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο στόχο για 1,5 δισ. ευρώ να είναι εφικτός.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας τόνισε ότι το international loans book έχει τρεις πυλώνες: Τα corporate δάνεια κυρίως προς την ελληνική αγορά αλλά όχι μόνο, τα δάνεια προς το shipping, προς 30 πελάτες με 25 εκατ. ευρώ έκαστος και τα syndicated loans, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε 23 πελάτες και ανέρχονται συνολικά στα 260 εκατ. ευρώ.

Για εφέτος αναμένεται η αύξηση των δανείων να τρέξει με ρυθμό υψηλότερο του 4% και σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, για το 2026 αναμένεται ο ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων να είναι ικανοποιητικός.

Για την πορεία του NII, η CFO της τράπεζας Ελίζα Λειβαδιώτου τόνισε ότι η επίδραση από τη μείωση των επιτοκίων θα ολοκληρωθεί το Q4, ωστόσο ισορροπείται από την αύξηση των δανείων και το χέτζινγκ.

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, ο κ. Νικολάου επεσήμανε ότι η κυπριακή οικονομία θα τρέξει το 2025 με ρυθμό ανάπτυξης 3,2% ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ βρίσκεται ήδη σε επίπεδα χαμηλότερα του 60%.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα η τράπεζα ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 118 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 353 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο.

Παράλληλα, ο CEO Πανίκος Νικολάου ανακοίνωσε ότι η τράπεζα αναβαθμίζει τον στόχο που είχε θέσει για το 2025 για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) σε επίπεδα high-teens από επίπεδα mid-teens.

Τα βασικά σημεία

  • Η κυπριακή οικονομία παραμένει ισχυρή, με τον ρυθμό ανάπτυξής της να ξεπερνά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
  • Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €2,2 δισ. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενος κυρίως από τη ζήτηση για δάνεια σε επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνών εργασιών.
  • Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €10,71 δισ., αυξημένο κατά 6% από την αρχή του έτους.

Ισχυρές αποδόσεις

  • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €118 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2025, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση. Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €353 εκατ. για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
  • Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 35%.
  • Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18,4% για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0,81.

Ρευστότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμού

  • Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1,2%.
  • Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 35 μ.β.
  • Καταθετική βάση, στην πλειονότητά της λιανική, ύψους €21,5 δισ., αυξημένη κατά 7% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή κεφαλαιακή θέση

  • Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 20,5% και 25,4% αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών για το γ’ τρίμηνο 2025, μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για διανομή.
  • Οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 326 μ.β. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
  • Επιτυχής ανατιμολόγηση Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 μειωμένης εξασφάλισης ύψους €300 εκατ., με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο ύψους 4,25%.

Ισχυρή δημιουργία απόδοσης για τους μετόχους

  • Πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος για το 2025 ύψους €0,20 ανά συνήθη μετοχή τον Οκτώβριο 2025.
  • Ο στόχος για ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) για το 2025 ύψους 70% παραμένει.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη 353 εκατ. στο 9μηνο, αναβαθμίζει το RoTE

Τράπεζα Κύπρου: Κάτω του 5% το ποσοστό της Wellington

Alpha Trust- Ανδρομέδα: Από 7 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι 29.809 νέες μετοχές

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα 10 ευρώ για την Κύπρου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο