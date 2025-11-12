Το 5ετές business plan της Titan με... χαρτί και μολύβι

Στο πλαίσιο της χθεσινής «ημέρας επενδυτών» (investors day), η διοίκηση του ομίλου Τιτάν παρουσίασε το στρατηγικό της σχέδιο για την επόμενη πενταετία, καθώς και ένα σετ οικονομικών αποτελεσμάτων που έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει έως το 2029.

Ειδικότερα, η διοίκηση της εταιρείας αναφέρθηκε σε μια προβλεπόμενη σταδιακή βελτίωση οικονομικών επιδόσεων, έτσι ώστε η Τιτάν το 2029 να σημειώνει κύκλο εργασιών 4 δισ. ευρώ (2,644 δισ. το 2024), EBITDA ένα δισ. ευρώ (580 εκατ. πέρυσι) και καθαρά κέρδη μεταξύ 390 και 470 εκατ. ευρώ (289 εκατ. το 2024).

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει ότι την επόμενη τετραετία αναμένεται να καταβληθούν τεράστια ποσά για επενδύσεις και εξαγορές. Για παράδειγμα, με τη διοίκηση της εισηγμένης να προβλέπει για το 2029 EBITDA στο ένα δισ. ευρώ και δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA μεταξύ του 1,5 και του 2, προκύπτει ότι ο καθαρός δανεισμός από τα μόλις 302 εκατ. της 30ης/9/2025 θα εκτιναχθεί σε τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες μεταξύ του 1,5 και των 2 δισ. ευρώ, δηλαδή θα αυξηθεί από 1,2 έως και 1,7 δισ. ευρώ!

Σε αυτό το 1,2-1,7 δισ. θα πρέπει να προστεθούν και οι έντονα θετικές ταμειακές ροές που θα προκύψουν την επόμενη τετραετία, καθώς τα ετήσια κέρδη (289 εκατ. το 2024, μεταξύ 390 και 470 εκατ. το 2029) αναμένονται αθροιστικά να διαμορφωθούν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τα 500 εκατ. ευρώ που θα μοιραστούν στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων, ή και επιστροφών κεφαλαίου. Άρα λοιπόν, είναι πολύ πιθανόν να δούμε σημαντική δραστηριότητα και στο κομμάτι των εξαγορών, με την περίπτωση των αποκλειστικών συζητήσεων για την απόκτηση της γαλλικής Vracks de l’ Estuaire να είναι ενδεικτική.

Ένα δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως σε περίπτωση επιβεβαίωσης των στόχων που τέθηκαν από τη διοίκηση της Τιτάν, η μετοχή της εισηγμένης τσιμεντοβιομηχανίας:

Με βάση τα καθαρά κέρδη του 2029 (μεταξύ 390 και 470 εκατ. ευρώ) και τη χθεσινό κλείσιμο του τίτλου στα 42,1 ευρώ (συνολική χρηματιστηριακή αξία 3,298 δισ. ευρώ) διαπραγματεύεται με έντονα μονοψήφιο δείκτη P/E που κυμαίνεται μεταξύ του 8,45 και του 7,0.

που κυμαίνεται μεταξύ του 8,45 και του 7,0. Με τις συνολικές χρηματικές διανομές των 500 εκατ. ευρώ (ή κατά μέσο όρο 125 εκατ. κατ’ έτος) διαπραγματεύεται με μια μέση μερισματική απόδοση γύρω στο 3,8% , η οποία υπερβαίνει το yield των δεκαετών ελληνικών κρατικών ομολόγων.

, η οποία υπερβαίνει το yield των δεκαετών ελληνικών κρατικών ομολόγων. Στην πράξη, οι παραπάνω δείκτες καθίστανται περισσότερο ελκυστικοί, αν δεν συνυπολογιστούν οι ίδιες μετοχές που ανέρχονται στο 5% του συνόλου.

Να σημειωθεί πως οι στόχοι του προηγούμενου τετραετούς business plan της εισηγμένης τσιμεντοβιομηχανίας υπερκαλύφθηκαν, με την εισηγμένη να σημειώνει τελικά σαφώς υψηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις αρχικά προβλεπόμενες.