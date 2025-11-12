Η Byte αναδείχθηκε «Server Sales Partner of the Year» από τη Dell

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει την ικανότητα της Byte να προσφέρει προσαρμοσμένες και αξιόπιστες λύσεις, που συνδυάζουν την τεχνολογία αιχμής της Dell με την τοπική εμπειρία και υποστήριξη σε όλο το φάσμα των υποδομών των πελατών της.

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 14:44

 

Η Byte, κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα, αναδείχθηκε «Server Sales Partner of the Year» από τη Dell Technologies.  Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την αριστεία και τη συνεχή δέσμευσή της στην προώθηση καινοτόμων λύσεων υποδομών IT.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει την ικανότητα της Byte να προσφέρει προσαρμοσμένες και αξιόπιστες λύσεις, που συνδυάζουν την τεχνολογία αιχμής της Dell με την τοπική εμπειρία και υποστήριξη σε όλο το φάσμα των υποδομών των πελατών της.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Dell Technologies Forum 2025, όπου κορυφαίοι επαγγελματίες και εταιρείες της τεχνολογίας συναντήθηκαν για να παρουσιάσουν τις τελευταίες τάσεις στον τομέα της πληροφοριακών υποδομών και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

«Αυτή η διάκριση αντικατοπτρίζει την αφοσίωση και την εξαιρετική δουλειά ολόκληρης της ομάδας μας. Η επιτυχία μας ενισχύει την επιθυμία μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες λύσεις υποδομής,» δήλωσε ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Σπύρος Βυζάντιος.

