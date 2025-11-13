Ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ η αγορά του business software στην Ελλάδα

Σε επίπεδα άνω των 600 εκατ. ευρώ κινείται σήμερα η αγορά του εταιρικού λογισμικού (business software) στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διοίκηση της ENTERSOFTONE.

Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αντώνης Κοτζαμανίδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που τέθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης συνέντευξης τύπου της ENTERSOFTONE, επισήμανε πως το ύψος της αγοράς εκτιμάται περίπου στα 600 με 650 εκατ. ευρώ για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του business software και τους μεταπωλητές. Ωστόσο, διευκρίνισε πως στο ποσό δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποδομές για το εταιρικό λογισμικό.

Ερωτώμενος σχετικά με το που θα φτάσει το μέγεθος της αγοράς, ο κ. Κοτζαμανίδης απάντησε πως είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις, ωστόσο σημείωσε πως η ανάπτυξη κινείται με διψήφιους ρυθμούς, γεγονός που ο ίδιος εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί.

Οι στόχοι της ENTERSOFTONE για την αγορά business software

Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ENTERSOFTONE κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου το όραμα της εταιρείας είναι να επαναπροσδιορίσει την έννοια του επιχειρηματικού λογισμικού στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, επενδύοντας σε τεχνολογίες που καταρρίπτουν τα εμπόδια και επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου, να έχει πρόσβαση σε αξιόπιστες, εύχρηστες και επεκτάσιμες λύσεις.

Ειδικότερα, η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων “AI-embedded” λειτουργιών που ενισχύουν την καινοτομία και την αποδοτικότητα των λύσεων, καθώς και στη διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά – τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών.

«Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα λογισμικά μας θα επιτρέψει τη γρήγορη υιοθέτησή της από χιλιάδες επιχειρήσεις συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγικότητάς τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κοτζαμανίδης.

Η εταιρεία σχεδιάζει επένδυση 200.000 ανθρωποημερών εργασίας την επόμενη τριετία, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης και τη μαζική υιοθέτησή τους μέσα από τα λογισμικά που ήδη χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. Το συνολικό ύψος της επένδυσης σε τεχνολογίες AI για την επόμενη τριετία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 35 εκατ. ευρώ.