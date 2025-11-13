ΟΤΕ: Στις 22 Δεκεμβρίου η αποκοπή για το έκτακτο μέρισμα 0,1 ευρώ

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι επικαιροποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2025, το οποίο είχε δημοσιευτεί αρχικά την 31η Ιανουαρίου 2025 και τροποποιηθεί την 15η Απριλίου 2025, ως ακολούθως:

Μετά την ολοκλήρωση πώλησης της Telekom Romania Mobile Communications S.A (TKRM) όπως ανακοινώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 12 Νοεμβρίου 2025 ενέκρινε τη διανομή έκτακτου μερίσματος στους μετόχους της συνολικού ποσού €40εκατ. ή μικτού ποσού €0,1 ανά μετοχή. Το τελικό ποσό ανά μετοχή θα προσαυξηθεί με βάση τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής και οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα.

Στο πλαίσιο της διανομής του ως άνω έκτακτου μερίσματος:

(i) Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025,

(ii) Οι δικαιούχοι του έκτακτου μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της ΟΤΕ Α.Ε. κατά την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2025 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων,

(iii) Ημερομηνία έναρξης καταβολής του έκτακτου μερίσματος ορίζεται η Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2025.

Η εταιρία θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση με τις σχετικές λεπτομέρειες για τον τρόπο πληρωμής του έκτακτου μερίσματος. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.