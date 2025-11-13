Κώστας Νεμπής: Πολύ σημαντική η επένδυση του ΟΤΕ στο UFBB

Τη σημασία της επένδυσης στο έργο Ultra-Fast Broadband (UFBB), αλλά και τη συνολική στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη ανάληψη του συνόλου του έργου UFBB από τον Όμιλο ΟTΕ ήρθε στη συνέχεια της υπογραφής δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση αντί συμβολικού τιμήματος της εταιρείας ειδικού σκοπού TERNA FIBER, θυγατρικής της ΓΕΚ Τέρνα κατά 50,1% και της Grid Telecom κατά 49,9%, στην οποία έχει κατακυρωθεί μέρος του έργου.

Ο κ. Νεμπής τόνισε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ηγετική θέση του ομίλου στην αγορά, συνδέοντας ακόμη περισσότερους ανθρώπους με το δίκτυο οπτικών ινών, ενώ όπως υπογράμμισε, προωθεί παράλληλα τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε τη στρατηγική σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς μιλάμε για περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας, σε δίκτυα όπου ήδη κατέχουμε τη μερίδα του λέοντος στην αγορά», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, ενώ συμπλήρωσε πως το δίκτυο αυτό δημιουργεί μεγάλη αξία, με τον όμιλο να είναι σε θέση να τη διατηρήσει.

Παράλληλα, ο κ. Νεμπής υπενθύμισε ότι με το νέο deal o όμιλος ανεβάζει τους στόχους του, σχεδιάζοντας να φέρει την οπτική ίνα σε περίπου 3,5 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις μέχρι το 2030, φτάνοντας να καλύψει με οπτική ίνα πάνω από το 70% των γραμμών της χώρας.

Το έκτακτο μέρισμα μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ σχολίασε την ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile, λέγοντας ότι «είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ολοκληρώσαμε με επιτυχία ένα σημαντικό ορόσημο που θα οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση των ετήσιων ταμειακών ροών και στην ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους». Συγχρόνως ο κ. Νεμπής τόνισε ότι στη συνέχεια της ολοκλήρωσης της πώλησης, ο όμιλος στο πλαίσιο της σχετικής δέσμευσης μοιράζει έκτακτο μέρισμα.

Σημειώνεται ότι ο OTE θα διανείμει €40 εκατ. στους μετόχους ως έκτακτο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,10 ανά μετοχή. Το έκτακτο μέρισμα θα προσαυξηθεί αναλόγως για τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματα. Η καταβολή του έκτακτου μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Από την πλευρά του, ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου ΟΤΕ Χαράλαμπος Μαζαράκης αναφέρθηκε στο νέο guidance για τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές, το οποίο ανέβηκε στα 530 εκατομμύρια ευρώ για το 2025, από τα 460 εκατομμύρια, λόγω της πώλησης της Telekom Romania Mobile. Επίσης σημείωσε ότι η απόκτηση της TERNA FIBER δεν θα έχει αντίκτυπο στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές, καθώς έγινε έναντι συμβολικού τιμήματος.