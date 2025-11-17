Ερχονται νέα μεγάλα ντιλς στον ασφαλιστικό κλάδο

Έντονη κινητικότητα επικρατεί στον ευρύτερο χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης, είτε λόγω των αναμενόμενων συμπράξεων στο μέτωπο του bancassurance, είτε εξ’ αιτίας της πρόθεσης αρκετών εταιρειών του κλάδου να εμπλακούν στο μέτωπο των εξαγορών και των συγχωνεύσεων.

Το πρώτο πεδίο εξελίξεων αφορά τις δύο εταιρείες με τις οποίες θα συμπράξει τελικά η Εθνική Τράπεζα στο bancassurance, μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στον όμιλο Πειραιώς. Tο σύνολο της αγοράς βρίσκεται αυτή την περίοδο σε κατάσταση αναμονής, καθώς ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς κράτησε κλειστά τα χαρτιά του στο πλαίσιο του πρόσφατου conference call για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εννεαμήνου.

Σύμφωνα ωστόσο με παράγοντες της αγοράς, είναι πολύ πιθανόν οι επιλογές της Εθνικής Τράπεζας να αφαιρέσουν από μία, ή και από δύο ασφαλιστικές εταιρείες την πρόσβαση που μέχρι τώρα διέθεταν σε τραπεζικό δίκτυο.

«Σε περίπτωση κατά την οποία μία εταιρεία χάσει την προϋπάρχουσα πρόσβασή της σε τραπεζικό δίκτυο θα δει αναμφίβολα τον κύκλο εργασιών της να μειώνεται σημαντικά και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα έχει ένα λόγο παραπάνω να απαντήσει μέσα από την εξαγορά ενός μικρότερου «παίκτη» για να αναπληρώσει τις απώλειες», δηλώνει στο Euro2day.gr έμπειρο στέλεχος της αγοράς.

Και όλα αυτά συμβαίνουν, όταν μόλις πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε το ok για το πέρασμα του ελέγχου της Εθνικής Ασφαλιστικής στον όμιλο Πειραιώς και η Eurobank απέκτησε και το υπόλοιπο 80% της Eurolife Ζωής από την Fairfax.

Το ενδιαφέρον πάντως για εξαγορές είναι ευρύτερο. Για παράδειγμα, ο αντιπρόεδρος του ομίλου Intracom Δημήτρης Κλώνης δήλωσε πρόσφατα πως (μέσω της θυγατρικής Europa Holdings) «κοιτάμε και νέες πιθανές εξαγορές στην Ελλάδα, αλλά με την απαιτούμενη προσοχή». Να σημειωθεί πως η Europa Holdings έχει αποκτήσει μέσα στη φετινή χρονιά την Ευρώπη ΑΕΓΑ και τις εταιρείες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης NAK και Άμυνα.

Δημοσιεύματα του τοπικού τύπου φέρουν την Alpha Bank να συζητά στην Κύπρο τις εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών, όπως της Altius του Δούκα Παλαιολόγου και της Universal Life (οικογένεια Φωτιάδη). Στην περίπτωση που ολοκληρωθούν τα συγκεκριμένα deals τότε ο τραπεζικός όμιλος θα αποκτήσει διψήφιο μερίδιο αγοράς στον κλάδο ζωής και ισχυρό μονοψήφιο ποσοστό στις γενικές καλύψεις, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, μετά τις θυγατρικές των Κύπρου και Eurobank.

Όπως επίσης όλα δείχνουν, θα συνεχιστούν οι εξαγορές και στο μέτωπο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Έτσι, ο διευθύνων σύμβουλος της Mega Brokers Τάσος Χατζηθεοδοσίου δήλωσε πρόσφατα πως οι εξαγορές συνεχίζουν να αποτελούν πολιτική της εταιρείας του, ακόμη και μετά την ένταξή της στον αμερικανικό κολοσσό της Acrisure, ενώ αναμένονται και νέες επιθετικές κινήσεις από την πλευρά της Howden Hellas.

Άλλωστε, στο χώρο της εγχώριας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης είχαμε φέτος -μεταξύ άλλων- την ένταξη των NAK και Άμυνα στον όμιλο Intracom, τη συγχώνευση της Farantouris με την Apollon του ομίλου Σαρακάκη και την έλεγχο της πλειοψηφίας των εταιρειών που διαθέτει ο όμιλος Συγγελίδη στον κλάδο από την Εθνική Ασφαλιστική.