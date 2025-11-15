Hilton: 18 νέα ξενοδοχεία στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο

Σε προορισμό-κλειδί στα σχέδια της Hilton για στρατηγική ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια αναδεικνύεται η Ελλάδα, η οποία αναμένεται να προσθέσει στο δυναμικό της 18 ξενοδοχεία που θα φέρουν brands της διεθνούς εταιρείας φιλοξενίας σε ορίζοντα 4-5 ετών. Από αυτά τα πέντε ξενοδοχεία αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες.

«Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη της Hilton στην Ελλάδα. Μέχρι πριν από πέντε χρόνια η αλυσίδα είχε στο επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό της μόνο ένα ξενοδοχείο και σήμερα αριθμεί 67», τόνισε στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης ο David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe της Hilton.

Από αυτά τα 67 ξενοδοχεία, 49 είναι εν λειτουργία και 18 υπό ανάπτυξη. Από τα 49 ξενοδοχεία που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, τα 38 αποτελούν μέλη των Small Luxury Hotels στο πλαίσιο σχετικής συνεργασίας με τη Hilton. Μεταξύ των 18 υπό ανάπτυξη που βρίσκονται τόσο σε αστικά κέντρα, όσο και σε παραθεριστικούς προορισμούς, περιλαμβάνονται τα πολυαναμενόμενα νέα brands Conrad Hotels & Resorts και Waldorf Astoria Hotels & Resorts σε Αθήνα και Πελοπόννησο, καθώς και η επιστροφή του flagship σήματος της εταιρείας, του Hilton Hotels & Resorts.

H πιο πρόσφατη ανακοίνωση της εταιρείας αφορά το Waldorf Astoria Scarlet Bay, που θα ανοίξει το 2029 στην Πελοπόννησο. Το resort θα διαθέτει 121 δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, καθώς και 13 επώνυμες βίλες.

Το πλάνο επέκτασης

Σε ό,τι αφορά το πλάνο περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα, περιλαμβάνει την άφιξη της Hilton και σε προορισμούς στους οποίους μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσία.

«Η Ελλάδα είναι στρατηγικός προορισμός για τη Hilton. Η στρατηγική μας εδράζεται σε δύο πυλώνες, ο ένας αφορά την ανάπτυξή μας στα αστικά κέντρα και ο άλλος σε προορισμούς leisure», επεσήμανε από την πλευρά του ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece & Cyprus, Hilton.

«Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης για διαφορετικά brands μας σε πολλούς προορισμούς, από τα νησιά έως τα αστικά κέντρα. Σε ό,τι αφορά τα αστικά κέντρα εστιάζουμε τόσο σε καθιερωμένους προορισμούς, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όσο και σε άλλους.

Για παράδειγμα μας ενδιαφέρουν ο Πειραιάς και τα Χανιά. Παράλληλα, έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ηράκλειο. Σε ό,τι αφορά leisure προορισμούς, παρατηρούμε αυξανόμενο ενδιαφέρον πέραν των γνωστών, μεταξύ των οποίων η Μύκονος και η Σαντορίνη, και για λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Μας ενδιαφέρουν το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος και μικρότερα νησιά των Κυκλάδων», προσέθεσε, επισημαίνοντας πως στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εταιρείας βρίσκονται εκτός από προορισμοί που πρεσβεύουν το μοντέλο «ήλιος-θάλασσα» και ορεινοί προορισμοί.

«Πάντοτε μας ενδιέφεραν οι νέοι προορισμοί. Έχουμε μια ιστορία άνω των 100 ετών. Η ιστορία μας είναι συνυφασμένη με πολλές πρωτιές. Στην Ελλάδα έχουμε παρουσία από το 1963. Στόχος της ανάπτυξής μας είναι να αποτυπώνουμε το όραμα του ιδρυτή της Hilton που έλεγε ότι ήθελε να εξερευνήσει τον κόσμο», είπε με τη σειρά του ο David Kelly.

Σχετικά με την επιστροφή του brand Hilton στην Αθήνα, μετά την αλλαγή επωνυμίας του ιστορικού Hilton Athens, ο David Kelly σχολίασε: «Ασφαλώς μας ενδιαφέρει να επιστρέψει το brand Hilton στην Αθήνα, αλλά και να επεκταθεί και σε άλλους προορισμούς. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην αγορά». Αναφερόμενος συνολικά στην ελληνική αγορά, ο επικεφαλής της Hilton είπε πως δεν βλέπει προκλήσεις, παρά μόνο ευκαιρίες.

Η πολυαναμενόμενη άφιξη του «The Ilisian»

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται πλέον επίσημα η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Conrad Athens που θα βρίσκεται στη θέση του ιστορικού πρώην Hilton Athens στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Πέρα από το ξενοδοχείο, στο ακίνητο έχουν αναπτυχθεί και επώνυμες κατοικίες με δύο brands της Hilton, Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences, εστιατόρια και χώροι γαστρονομίας, χώροι ευεξίας και ψυχαγωγίας, εμπορικά καταστήματα, καθώς και μία ιδιωτική λέσχη μελών, το «House of NYNN», που λειτουργεί ήδη.

«Μετά την παρουσίαση των Hilton Garden Inn και Curio Collection στην Αθήνα, ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τα πολυτελή brands Conrad και Waldorf Astoria, καθώς και την επιστροφή του εμβληματικού Hilton Hotels & Resorts μέσα στην επόμενη χρονιά», είπε ο Alan Mantin, Vice President, Development, Southern Europe, Hilton. «Το νέο Conrad Athens έρχεται να προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας που αναπτύσσεται σταθερά από το 1963», προσέθεσε.

«Το επίπεδο του design είναι πολύ υψηλό και οι λεπτομέρειες είναι πολύ καλά μελετημένες. Είναι πολύ ξεχωριστό το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και για εμάς είναι σημαντικό να συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει κάνει φανταστική δουλειά», τόνισε ο David Kelly, επισημαίνοντας ότι οι κρατήσεις που έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο είναι πολύ υψηλές.

Πολλά από τα 235 εκατ. μέλη του Hilton Honors βρίσκονται στις ΗΠΑ και ανυπομονούν να έρθουν στο Conrad Athens. Η ζήτηση θα είναι πολύ υψηλή. Το 67% της πληρότητας των ξενοδοχείων μας οφείλεται στα μέλη της αλυσίδας», προσέθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι μέτοχοι της Ιονική Ξενοδοχειακή, ιδιοκτήτριας του ακινήτου, είναι οι όμιλοι ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και Olayan.

Η συνεργασία με τον Δουζόγλου

Ερωτηθείς για τη συνεργασία της Hilton με την SCD Group, εταιρεία συμφερόντων του επιχειρηματία Θεόδωρου Δουζόγλου, ο David Kelly είπε πως η ανάπτυξη των δύο projects στο ιστορικό Πεντελικόν και στο Μιστράλ στον Πειραιά καθυστερεί. «Είμαστε αφοσιωμένοι να αναδείξουμε τα ακίνητα στο μέλλον και ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι για τον ιστό της πόλης», είπε χαρακτηριστικά.

Τα επικείμενα ανοίγματα του 2026

Στις επικείμενες αφίξεις της Hilton στην Ελλάδα περιλαμβάνεται εκτός από το νέο Conrad Athens, μέρος του «The Ilisian», το Conrad Corfu που θα λειτουργήσει από το 2026 στη θέση του πρώην Attica Beach στην Κέρκυρα και θα τελεί υπό τη διαχείριση της Numo Hospitality.

Στις αφίξεις της Hilton για το 2026 περιλαμβάνονται επίσης δύο ξενοδοχεία στα Χανιά, το Hilton Chania Old Town Resort & Spa του ομίλου Τσιλεδάκη και το Hilton Garden Inn Chania City, που σηματοδοτεί την έναρξη συνεργασίας μεταξύ της Hilton και της Green Properties - Μελάκης Α.Ε.

Μέσα στους επόμενους μήνες θα κάνει πρεμιέρα και το Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton στην καρδιά της Αθήνας. Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Aluma Hotels & Resorts, μέλους του ισραηλινών συμφερόντων ομίλου Isrotel.

Στο pipeline της εταιρείας βρίσκεται και ένα ακόμη ξενοδοχείο στη Μύκονο, το οποίο επίσης θα φέρει το brand Hilton Hotels & Resorts.

Σημειωτέον ότι τον τελευταίο χρόνο η Hilton προσέθεσε στο επί ελληνικού εδάφους χαρτοφυλάκιό της το πρώτο Hilton Garden Inn στη χώρα, το Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, με το 2025 να σηματοδοτεί την είσοδο του brand Curio Collection by Hilton στη χώρα μας με το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton.

Το προφίλ

Η Hilton έχει αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο 25 ξενοδοχειακών brands παγκόσμιας κλάσης, που περιλαμβάνει 9.000 μονάδες και πάνω από 1,3 εκατομμύρια δωμάτια σε 141 χώρες και περιοχές. Η εταιρεία έχει υποδεχθεί περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια επισκέπτες στην ιστορία της που ξεπερνά τα 100 χρόνια. Μεταξύ άλλων, η Hilton έχει αναδειχθεί Νο.1 κορυφαίος εργοδότης στον κόσμο από το Great Place to Work και το Fortune, ενώ έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμιος ηγέτης στους Δείκτες Βιωσιμότητας Dow Jones.