Ηχηρή παρουσία της Alpha Bank στην Κρήτη, νέες πρωτοβουλίες

Με πρωτοβουλίες και δράσεις που αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Κρήτης στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας, η Alpha Bank εδραιώνει την παρουσία της στο νησί στηρίζοντας την τοπική κοινωνία και οικονομία, αλλά και την πολιτιστική της δραστηριότητα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, σε δήλωσή του τόνισε ότι η τράπεζα στέκεται δίπλα σε ό,τι σημαίνει πρόοδος. «Είμαστε δίπλα σε μεγάλα έργα υποδομών και στην τοπική οικονομία, στον κλάδο του τουρισμού, τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και σε δράσεις που βελτιώνουν την εκπαίδευση, τη ζωή και την ευημερία της τοπικής κοινότητας».

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης στο Ρέθυμνο

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, σε συνεργασία με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, η Alpha Bank εγκαινίασε την περιοδική έκθεση «ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Συνομιλίες Ελληνίδων Δημιουργών μέσα στον Χρόνο», με στόχο να αναδείξει τη σημαντική συνεισφορά των γυναικών στην εγχώρια καλλιτεχνική δημιουργία από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις ημέρες μας. Στην έκθεση, η οποία συνεχίζει τη μακρά παράδοση πολύπλευρης συνεισφοράς της Alpha Bank στον Πολιτισμό και θα διαρκέσει έως τις 26 Απριλίου 2026, παρουσιάζονται συνολικά 67 έργα που φιλοτέχνησαν 53 καλλιτέχνιδες.

Πρόκειται για έργα που προέρχονται από την Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank, σε συνδυασμό με σύγχρονες δημιουργίες, συμπεριλαμβανομένων έργων από καλλιτέχνιδες της Κρήτης.

Στην ομιλία του στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης, ο Πρόεδρος της Alpha Bank υπογράμμισε τη συμβολή των Ελληνίδων Δημιουργών στην τέχνη αλλά και τη διαρκή στήριξη της τράπεζας στον πολιτισμό και την πολιτιστική δραστηριότητα.

«Οι γυναίκες καλλιτέχνιδες σε πολλές περιόδους της ιστορίας μας βρέθηκαν αντιμέτωπες με δυσκολίες και προκαταλήψεις, οι οποίες συχνά περιόριζαν τις δυνατότητές τους και την αποδοχή του έργου τους. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισαν να δημιουργούν, να εμπνέουν και να ανοίγουν νέους δρόμους για τις επόμενες γενιές. Αυτούς τους νέους δρόμους θέλησε να προωθήσει η τράπεζά μας, με το μακροχρόνιο έργο της στη Συλλογή και ανάδειξη σημαντικών καλλιτεχνημάτων», είπε ο κ. Τσιτσιράγκος.

Τη σημαντική διαχρονική στήριξη που προσφέρει η Alpha Bank στις Τέχνες και τον Πολιτισμό ανέδειξε στα εγκαίνια της έκθεσης η Διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Μαρία Μαραγκού, προσθέτοντας πως είναι επιτακτική ανάγκη οι φορείς να συνεργάζονται προκειμένου να διατηρούν και να προωθούν το έργο των Ελλήνων καλλιτεχνών. Στη λαμπρή βραδιά στο Μουσείο έδωσαν το «παρών» διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο της Τέχνης, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, ανώτατα στελέχη της Τράπεζας.

Μαζί με την τοπική κοινωνία

Παράλληλα με τα εγκαίνια της έκθεσης, η τράπεζα διοργάνωσε μαζί με την ΜΚΟ People Behind, μία δράση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας e-κονομία για όλους. Πρόκειται για ένα διά ζώσης σεμινάριο για την ψηφιακή τραπεζική και την ασφάλεια των online συναλλαγών σε μέλη του ΚΑΠΗ Μασταμπά, καθώς και ένα διαδικτυακό σεμινάριο σε γονείς εργαζομένων της τράπεζας, όπου μεταξύ άλλων έγινε παρουσίαση της υπηρεσίας E-banking Walkthrough, η οποία ενημερώνει, εκπαιδεύει και καθοδηγεί τους πελάτες στη χρήση του Alpha Bank e-banking.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου και Λασιθίου, γυμνάσια και λύκεια των περιοχών συμμετέχουν στον 8ο κύκλο του προγράμματος «Κυκλική Οικονομία στην Πράξη». Πρόκειται για μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρωτοβουλία της τράπεζας σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Science Communication (SciCo) που επιμορφώνει τους εκπαιδευτικούς, διά ζώσης και ψηφιακά, σε θέματα βιωσιμότητας, κυκλικής οικονομίας και πράσινης επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια, μέσα από εργαστήρια στα σχολεία, μαθητές και μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας τους περιβάλλοντος, αξιοποιώντας βιωματικές μεθόδους και νέες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τοπικές επιχειρήσεις που αποτελούν μοντέλα πράσινης επιχειρηματικότητας, ενώ μέσω της μεθόδου design thinking θα εντοπίσουν τοπικές προκλήσεις και ευκαιρίες και θα σχεδιάσουν τις δικές τους πράσινες λύσεις, καταρτίζοντας επιχειρηματικά σχέδια με βάση τη βιώσιμη οικονομία.

Στο πλευρό του κρητικού επιχειρείν

Ως τράπεζα της επιχειρηματικότητας, η Alpha Bank βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στήριξης των επιχειρήσεων της Κρήτης, παρέχοντας συμβουλευτικές και τραπεζικές υπηρεσίες. Με πάνω από 2.000 εταιρείες να εμπιστεύονται την τράπεζα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, η Alpha Bank διαχειρίζεται χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 1 δισ. ευρώ, καλύπτοντας τις επενδυτικές και ταμειακές ανάγκες των επιχειρήσεων με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία τριετία διενεργούνται σημαντικά projects που αφορούν σε ανεγέρσεις νέων ή επεκτάσεις και ανακαινίσεις υφιστάμενων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων που συμβάλλουν περαιτέρω στην τουριστική αναβάθμιση της Κρήτης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συγχρηματοδότηση από την τράπεζα.

Παράλληλα, η Alpha Bank διοργανώνει ενημερωτικά workshops για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με πιο πρόσφατο αυτό που έγινε στο Ηράκλειο και τα Χανιά με τη συμμετοχή και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πάνω από 110 επιχειρηματίες των δύο περιοχών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από υψηλόβαθμα στελέχη της τράπεζας για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΤΑΑ και της ΕΑΤ, προκειμένου να στηριχθούν ώριμα επενδυτικά σχέδια, ενώ είχαν και κατ’ ιδίαν συζητήσεις με εξειδικευμένους συμβούλους για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Συμμετοχή στα μεγάλα έργα υποδομών

Με στόχο την ανάπτυξη των υποδομών της Κρήτης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, η Alpha Bank υποστηρίζει ενεργά τα μεγάλα έργα ανάπτυξης οδικών αξόνων που εκσυγχρονίζουν το οδικό δίκτυο της Κρήτης, με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα στην μετακίνηση και την εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα θα διαθέσει κεφάλαια που προσεγγίζουν τα €500 εκατ. για τη χρηματοδότηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Ειδικότερα, η τράπεζα θα καλύψει το 25% των δανειακών αναγκών του τμήματος – Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο, συνολικού μήκους 187 χλμ., ενώ ηγείται της χρηματοδότησης του ήδη υπό κατασκευή τμήματος Χερσόνησος – Νεάπολη μήκους 32 χλμ. καλύπτοντας το 50% των δανειακών αναγκών.