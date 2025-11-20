Επένδυση 20 εκατ. για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στον Μύτικα

Την ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, προϋπολογισμού στην περίμετρο των 20 εκατ. ευρώ, σε έναν προορισμό πέραν της πεπατημένης, στον Μύτικα της Αιτωλοακαρνανίας, έχει δρομολογήσει εδώ και χρόνια η εταιρεία «Αυδής Ξενοδοχειακή και Οικοτουριστική Ανώνυμη Εταιρεία», με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου να ανάβει προ ημερών το «πράσινο φως» για την ανανέωση και την τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Ο αρχικός σχεδιασμός της εταιρείας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Κωνσταντίνος Αυδής, προέβλεπε την κατασκευή μιας ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, δυναμικότητας 154 κλινών.

Ωστόσο, το πλάνο, όπως αποτυπώνεται στη σχετική απόφαση του τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, τροποποιήθηκε και πλέον προβλέπεται η ανάπτυξη ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων, με αύξηση δυναμικότητάς στις 155 κλίνες στη θέση «Αγία Σοφία» Μύτικα του δήμου Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία χώρου SPA στη θέση όπου είχε αδειοδοτηθεί η δημιουργία συνεδριακού κέντρου.

Επιπλέον, στις αλλαγές που προωθούνται περιλαμβάνονται «η τροποποίηση της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων (λυμάτων) του ξενοδοχείου, η τροποποίηση του υπεδάφιου πεδίου διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και την προσθήκη σαν επιπλέον τρόπου διάθεσης της άρδευσης (πότισμα) συγκεκριμένων χώρων πρασίνου του ξενοδοχείου και η μη εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας συνδεδεμένο με το σύστημα κλιματισμού».

Το ξενοδοχείο, οι εργασίες για την ανάπτυξη του οποίου έχουν εκκινήσει, κατασκευάζεται σε μία έκταση μεγαλύτερη των 28 στρεμμάτων και θα έχει εποχική λειτουργία διάρκειας 120 ημερών ανά έτος, από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. «Εξαίρεση αποτελεί η κεντρική μονάδα και ενδεχομένως μερικά ακόμα μεμονωμένα κτίσματα, τα οποία θα είναι σε θέση να λειτουργούν, κατά περιπτώσεις, και το χειμώνα», επισημαίνεται στη σχετική απόφαση.

Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, το οποίο είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, σε μία περιοχή η οποία στερείται πολλών καταλυμάτων που ανήκουν στις δύο υψηλότερες κατηγορίες, εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει τις υποδομές φιλοξενίας της Αιτωλοακαρνανίας και θα ενισχύει εν γένει το προφίλ της ως τουριστικού προορισμού.