Μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για ελληνικές τράπεζες θέτει η ΕΚΤ

Η μείωση στις απαιτήσεις του Pillar 2 επηρεάζει θετικά τα κεφάλαια, τη χρηματοδότηση, τις δυνατότητες δανεισμού και την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, σημειώνει η Optima.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 09:34

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε εχθές τα αποτελέσματα της διαδικασίας Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) για το 2025 και τις προτεραιότητες εποπτείας για το 2026-8, μετά τα αποτελέσματα των φετινών stress tests των ευρωτραπεζών. 

Οπως επισημαίνει η Optima στο πρωινό της report, οι τράπεζες που εποπτεύει η ΕΚΤ διατήρησαν ισχυρά κεφάλαια και ρευστότητα, καθώς και ισχυρή κερδοφορία το δεύτερο εξάμηνο. 

Η γενική κεφαλαιακή απαίτηση CET1 και το guidance για τις απααιτήσεις του Pillar 2 για το 2026 παρέμειναν σταθερές στο 11,2% και το 1,2% αντίστοιχα. 

Οι απαιτήσεις του Pillar 2 μειώθηκαν για τις ελληνικές τράπεζες, με ισχύ από το 2026. Για την Εθνική Τράπεζα μειώθηκαν στο 2,5% από 2,75%, για την Alpha Bank στο 2,9% από 3%, για τη Eurobank στο 2,75% από 2,85%, για την Τράπεζα Κύπρου στο 2,5% από 2,75% ενώ για την Πειραιώς παρέμειναν σταθερές στο 2,9%. 

Η μείωση στις απαιτήσεις του Pillar 2 επηρεάζει θετικά τα κεφάλαια, τη χρηματοδότηση, τις δυνατότητες δανεισμού και την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, σημειώνει η Optima. 

