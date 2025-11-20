Μικρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για ελληνικές τράπεζες θέτει η ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε εχθές τα αποτελέσματα της διαδικασίας Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) για το 2025 και τις προτεραιότητες εποπτείας για το 2026-8, μετά τα αποτελέσματα των φετινών stress tests των ευρωτραπεζών.

Οπως επισημαίνει η Optima στο πρωινό της report, οι τράπεζες που εποπτεύει η ΕΚΤ διατήρησαν ισχυρά κεφάλαια και ρευστότητα, καθώς και ισχυρή κερδοφορία το δεύτερο εξάμηνο.

Η γενική κεφαλαιακή απαίτηση CET1 και το guidance για τις απααιτήσεις του Pillar 2 για το 2026 παρέμειναν σταθερές στο 11,2% και το 1,2% αντίστοιχα.

Οι απαιτήσεις του Pillar 2 μειώθηκαν για τις ελληνικές τράπεζες, με ισχύ από το 2026. Για την Εθνική Τράπεζα μειώθηκαν στο 2,5% από 2,75%, για την Alpha Bank στο 2,9% από 3%, για τη Eurobank στο 2,75% από 2,85%, για την Τράπεζα Κύπρου στο 2,5% από 2,75% ενώ για την Πειραιώς παρέμειναν σταθερές στο 2,9%.

Η μείωση στις απαιτήσεις του Pillar 2 επηρεάζει θετικά τα κεφάλαια, τη χρηματοδότηση, τις δυνατότητες δανεισμού και την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών, σημειώνει η Optima.