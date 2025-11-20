Η Πειραιώς φέρνει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow στις μετακινήσεις με το Freenow

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 17:30

Η Πειραιώς και το Freenow ανακοινώνουν νέα στρατηγική συνεργασία, εντάσσοντας τις καθημερινές μετακινήσεις μέσω του Freenow στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow. Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο μερών να εξελίσσονται συνεχώς, και να δημιουργούν αξία στην καθημερινότητα των πελατών τους, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν καινοτομία, ευκολία και αξιοπιστία.

Οι πελάτες της Πειραιώς, που είναι Μέλη του Yellow, κάθε φορά που κάνουν διαδρομές Freenow και πληρώνουν μέσω app με κάρτες της Τράπεζας που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, θα κερδίζουν yellows για τις μετακινήσεις τους. Παράλληλα, θα μπορούν να μειώσουν την αξία των διαδρομών τους αποκτώντας δωροεπιταγές Freenow, μέσω του Yellow app.*

Η συνεργασία ξεκινάει από τις 20 Νοεμβρίου 2025, δίνοντας στα μέλη του Yellow και τους χρήστες του Freenow την ευκαιρία να απολαμβάνουν μοναδικές διαδρομές.

*Κάθε δωροεπιταγή είναι έγκυρη για μία διαδρομή ταξί στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να έχει κρατηθεί και πληρωθεί μέσω Freenow, εντός 30 ημερών από την πίστωση της δωροεπιταγής στον λογαριασμό Freenow του χρήστη.

