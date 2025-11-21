Βρεττού: Στόχος η ανάπτυξη, ψάχνουμε ευκαιρίες για εξαγορές

Η ανάπτυξη των εργασιών της Credia Bank με οργανικό τρόπο αλλά και μη οργανικά, με αιχμή τους τομείς του asset management και του bancasurance, εφόσον υπάρξουν ευκαιρίες για εξαγορές και με στόχο την ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της τράπεζας σε συνδυασμό με την τόνωση της κεφαλαιακής της επάρκειας.

Αυτό τόνισε στους αναλυτές η διευθύνουσα σύμβουλος της Credia Bank Ελένη Βρεττού στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα εννεαμήνου. Επεσήμανε ότι με βάση τις επιδόσεις, ο στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση 1,2 δισ. ευρώ το 2026 είναι εφικτός. Υπενθυμίζεται ότι ο φετινός στόχος για καθαρή πιστωτική επέκταση ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ και οι νέες εκταμιεύσεις θα φθάσουν τα 2,4 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 2,1 δισ. ευρώ.

«Στόχος μας είναι η τράπεζα να γίνει η πρώτη επιλογή για τους πελάτες. Οι βάσεις έχουν τεθεί», τόνισε η κα Βρεττού και ανέλυσε τις προτεραιότητες οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην περαιτέρω διείσδυση στις εταιρικές και όχι μόνο χρηματοδοτήσεις, αλλά και στην τεχνολογία χωρίς να χαθεί η ανθρώπινη επαφή στο δίκτυο των καταστημάτων.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του CET 1 θα προκύψει από την περαιτέρω αύξηση των δανείων, από τις 70 μονάδες βάσης που προσφέρει η συνθετική τιτλοποίηση αλλά και από άλλες οργανικές πράξεις.

Η HSBC Μάλτας

Η CEO της τράπεζας έδωσε το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Μάλτας. Μέχρι το τέλος του 2025 θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την τελική υπογραφή της συναλλαγής.

Οι εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του πρώτου 6μήνου του 2026. Εν συνεχεία η Δημόσια Πρόταση θα διαρκέσει 6-8 εβδομάδες και η τελική συγχώνευση θα γίνει τέλη του 2026, το αργότερα αρχές του 2027.

Αύξηση μεριδίου αγοράς

Βασική προτεραιότητα της τράπεζας είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα σε όλους τους τομείς, με αιχμή τις δανειακές χρηματοδοτήσεις. Ήδη το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κατά 50% από χρηματοδοτήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο από δάνεια προς μικρές, μεσαίες αλλά και ιδιώτες. Η κα Βρεττού χαρακτήρισε σωστό το εν λόγω μείγμα.