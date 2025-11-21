#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνεργασία Minoan Lines-tbi bank: Εισιτήρια σε άτοκες δόσεις

Η αποπληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής tbi bank, που οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν δωρεάν στο κινητό τους ώστε να διαχειρίζονται το πλάνο αποπληρωμής τους άνετα, εύκολα και με ασφάλεια.

Συνεργασία Minoan Lines-tbi bank: Εισιτήρια σε άτοκες δόσεις

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 13:22

Η Minoan Lines ενώνει δυνάμεις με την tbi bank και προσφέρει στους επιβάτες της τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων σε 3 ή 4 άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου website www.minoan.gr, καλύπτει ποσά από 20 έως 1.000 ευρώ με άμεση διαδικασία έγκρισης χωρίς να απαιτούνται περίπλοκα έγγραφα. Κατά τη διάρκεια της κράτησης, οι ταξιδιώτες επιλέγουν πληρωμή μέσω tbi bank στο checkout και ολοκληρώνουν τη διαδικασία εξολοκλήρου online, σε λίγα λεπτά.

Η αποπληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής tbi bank, που οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν δωρεάν στο κινητό τους ώστε να διαχειρίζονται το πλάνο αποπληρωμής τους άνετα, εύκολα και με ασφάλεια. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με το νέο, ευέλικτο τρόπο πληρωμής, οι επιβάτες μπορούν να προγραμματίσουν νωρίτερα τις διακοπές τους, να εξασφαλίσουν τις θέσεις και τις προσφορές που επιθυμούν και να πληρώσουν σταδιακά, με μεγαλύτερη ευκολία στη διαχείριση των εξόδων τους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. 

Η Minoan Lines εκτελεί όλον τον χρόνο καθημερινά δρομολόγια Πειραιάς-Μήλος-Ηράκλειο και αντίστροφα με τα πλοία KNOSSOS PALACE & FESTOS PALACE. Επίσης πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια Ηγουμενίτσα-Μπρίντιζι και αντίστροφα, με το πλοίο KYDON PALACE, σε συνεργασία με το EUROPALINK της GRIMALDI LINES.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κικίλιας: Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά – Κύθνου

Τι βάζει στο ταμείο η Ικτίνος από το ντιλ στην Κρήτη

Εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά για τη μετάβαση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Σε δημόσια διαβούλευση η κλαδική έρευνα για τη ακτοπλοΐα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο