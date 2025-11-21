Συνεργασία Minoan Lines-tbi bank: Εισιτήρια σε άτοκες δόσεις

Η Minoan Lines ενώνει δυνάμεις με την tbi bank και προσφέρει στους επιβάτες της τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίων σε 3 ή 4 άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

Η νέα υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του επίσημου website www.minoan.gr, καλύπτει ποσά από 20 έως 1.000 ευρώ με άμεση διαδικασία έγκρισης χωρίς να απαιτούνται περίπλοκα έγγραφα. Κατά τη διάρκεια της κράτησης, οι ταξιδιώτες επιλέγουν πληρωμή μέσω tbi bank στο checkout και ολοκληρώνουν τη διαδικασία εξολοκλήρου online, σε λίγα λεπτά.

Η αποπληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής tbi bank, που οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν δωρεάν στο κινητό τους ώστε να διαχειρίζονται το πλάνο αποπληρωμής τους άνετα, εύκολα και με ασφάλεια. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με το νέο, ευέλικτο τρόπο πληρωμής, οι επιβάτες μπορούν να προγραμματίσουν νωρίτερα τις διακοπές τους, να εξασφαλίσουν τις θέσεις και τις προσφορές που επιθυμούν και να πληρώσουν σταδιακά, με μεγαλύτερη ευκολία στη διαχείριση των εξόδων τους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η Minoan Lines εκτελεί όλον τον χρόνο καθημερινά δρομολόγια Πειραιάς-Μήλος-Ηράκλειο και αντίστροφα με τα πλοία KNOSSOS PALACE & FESTOS PALACE. Επίσης πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια Ηγουμενίτσα-Μπρίντιζι και αντίστροφα, με το πλοίο KYDON PALACE, σε συνεργασία με το EUROPALINK της GRIMALDI LINES.