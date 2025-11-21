Δωροεπιταγή 200€ από τη Vodafone για νέους συνδρομητές κινητής και σταθερής

Από σήμερα και έως την 1 Δεκεμβρίου, όλοι οι νέοι συνδρομητές συμβολαίου Vodafone που θα ενεργοποιήσουν ταυτόχρονα μία νέα γραμμή στο δίκτυο κινητής ή σταθερής της Vodafone, θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 200€ για αγορές προϊόντων τεχνολογίας από τα καταστήματα Vodafone.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, όλοι οι νέοι συνδρομητές Vodafone που θα αποκτήσουν πρόγραμμα σταθερής FTTH 300, 500 & 1000Mbps, double & triple play, και μία γραμμή κινητής RED Unlimited θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 200€ για αγορές από τα καταστήματα Vodafone.

Υπενθυμίζεται ότι, και οι υφιστάμενοι συνδρομητές κινητής ή σταθερής Vodafone που θα προσθέσουν μία νέα σύνδεση σταθερής FΤΤΗ 300, 500 & 1000Mbps, double & triple play ή μία νέα σύνδεση κινητής RED Unlimited, θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 100€, ενώ αν προσθέσουν σε αυτά τα προγράμματα επιπλέον δύο νέες υπηρεσίες, μία σύνδεση κινητής και μία σταθερής, θα λάβουν δύο δωροεπιταγές των 100€, συνολικής αξίας 200€.