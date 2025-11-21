#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δωροεπιταγή 200€ από τη Vodafone για νέους συνδρομητές κινητής και σταθερής

Ολοι οι νέοι συνδρομητές Vodafone που θα αποκτήσουν πρόγραμμα σταθερής FTTH 300, 500 & 1000Mbps, double & triple play, και μία γραμμή κινητής RED Unlimited θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 200€ για αγορές από τα καταστήματα Vodafone.

Δωροεπιταγή 200€ από τη Vodafone για νέους συνδρομητές κινητής και σταθερής

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 15:05

Από σήμερα και έως την 1 Δεκεμβρίου, όλοι οι νέοι συνδρομητές συμβολαίου Vodafone που θα ενεργοποιήσουν ταυτόχρονα μία νέα γραμμή στο δίκτυο κινητής ή σταθερής της Vodafone, θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 200€ για αγορές προϊόντων τεχνολογίας από τα καταστήματα Vodafone.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, όλοι οι νέοι συνδρομητές Vodafone που θα αποκτήσουν πρόγραμμα σταθερής FTTH 300, 500 & 1000Mbps, double & triple play, και μία γραμμή κινητής RED Unlimited θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 200€ για αγορές από τα καταστήματα Vodafone.

Υπενθυμίζεται ότι, και οι υφιστάμενοι συνδρομητές κινητής ή σταθερής Vodafone που θα προσθέσουν μία νέα σύνδεση σταθερής FΤΤΗ 300, 500 & 1000Mbps, double & triple play ή μία νέα σύνδεση κινητής RED Unlimited, θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 100€, ενώ αν προσθέσουν σε αυτά τα προγράμματα επιπλέον δύο νέες υπηρεσίες, μία σύνδεση κινητής και μία σταθερής, θα λάβουν δύο δωροεπιταγές των 100€, συνολικής αξίας 200€.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ταξιδιωτικές δωροεπιταγές €1.000 μοιράζει σε δύο τυχερούς η Vodafone

Ιδρυμα Vodafone: Ξεκίνησαν τα δωρεάν online μαθήματα STEM για εκπαιδευτικούς

«Επιασε δουλειά» το Elbridge Capital Fund I, η πρώτη κίνηση

Vodafone Ελλάδας: Η Μαρίνα Καταροπούλου, νέα Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - TELECOMS

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο