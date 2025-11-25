Vodafone: Τελευταία εβδομάδα Black Friday προσφορών

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μέχρι την 1/12, όσοι επιλέξουν το smartphone που επιθυμούν από τα καταστήματα Vodafone και από το Vodafone eShop θα επωφεληθούν από μια σειρά προνομίων. Τι αφορούν.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 10:06

Η τελευταία εβδομάδα Black Friday στη Vodafone φέρνει περισσότερα προνόμια για κάθε αγορά smartphone, με επιπλέον δώρα και οφέλη που κάνουν την απόκτηση συσκευής ακόμη πιο συμφέρουσα για όλους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέχρι την 1/12, όσοι επιλέξουν το smartphone που επιθυμούν από τα καταστήματα Vodafone και από το Vodafone eShop θα επωφεληθούν από μια σειρά αποκλειστικών προνομίων που αναβαθμίζουν την αγορά τους. Παράλληλα, μέσω του Vodafone Flex, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τη συσκευή τους άτοκα, χωρίς κάρτα και σε έως 24 άτοκες δόσεις, απευθείας στον λογαριασμό Vodafone.

Τα νέα προνόμια που συνοδεύουν την αγορά κάθε smartphone περιλαμβάνουν:

  • 50% έκπτωση σε αξεσουάρ προστασίας ή φόρτισης
  • 50 μήνες εργοστασιακή εγγύηση
  • 50€ στον snappi λογαριασμό
  • 50€ για αγορά smartwatch έως 31/1

Περισσότερες πληροφορίες: Η Black Friday στη Vodafone τα έχει όλα! | Vodafone.gr

