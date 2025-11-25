Στις αγορές η Πειραιώς με «πράσινο» ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ηδη καταγράφεται ευρεία υπερκάλυψη της πενταετούς έκδοσης, με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ. Πού κλειδώνει το κουπόνι του ομολόγου.

O CEO της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 14:44

Βιβλίο προσφορών για πενταετή ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ έχει ανοίξει η Τράπεζα Πειραιώς

Ηδη καταγράφεται ευρεία υπερκάλυψη της έκδοσης, με τις προσφορές να υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό τέσσερις φορές και ασκώντας πιέσεις στο κουπόνι της έκδοσης, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στο 3,4%.

Πρόκειται για «πράσινο» ομόλογο, το τέταρτο που εκδίδει η τράπεζα, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση «πράσινων» projects.   

