Η αναβάθμιση αντανακλά τη βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον της Κύπρου αλλά και το ενισχυμένο επιχειρηματικό προφίλ του ομίλου μετά τη συγχώνευση με τη Eurobank Cyprus και την εξαγορά της CNP Assurances στην Κύπρο.

Αναβάθμισε τη Eurobank Limited σε ΒΒΒ η Fitch, σταθερό το outlook

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 16:11

Σε ΒΒΒ από ΒΒΒ- αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Eurobank Limited, θυγατρικής της ελληνικής τράπεζας στην Κύπρο η Fitch, σε έκθεσή της στην οποία θέτει σταθερή προοπτική. 

Οπως επισημαίνει ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά τη βελτίωση στο λειτουργικό περιβάλλον της Κύπρου (ο οίκος αναβάθμισε ανάλογα και την Τράπεζα Κύπρου).

Παράλληλα, αντανακλά και το ενισχυμένο επιχειρηματικό προφίλ του ομίλου μετά τη συγχώνευση με τη Eurobank Cyprus και την εξαγορά της CNP Assurances στην Κύπρο, που οδηγεί σε αυξημένη διασπορά των εσόδων σε ασφάλιση και χορηγήσεις, καθώς και αυξημένα μερίδια αγοράς στην Κύπρο.  

