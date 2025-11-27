BriQ Properties: Στο ταμπλό 743.016 νέες μετοχές από επανεπένδυση του μερίσματος

Η «BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» ανακοινώνει ότι:

(α) Στις 26.11.2025 το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 743.016 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,10 ευρώ εκάστης που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού € 1.560.333,60, με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης μέρους του προσωρινού μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2025.

(β) Στις 27.11.2025 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι Νέες Μετοχές, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση η Εταιρεία έχει δημοσιεύσει έγγραφο με τις πληροφορίες του άρθρου 1.5(ζ) του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, με βάση το οποίο δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.