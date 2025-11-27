#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική: Πουλήθηκε έναντι 62,4 εκατ. το 9,9% της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 10 μονάδες βάσης στο Δείκτη Kεφαλαιακής Επάρκειας.

Εθνική: Πουλήθηκε έναντι 62,4 εκατ. το 9,9% της Εθνικής Ασφαλιστικής

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 10:24

Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας και ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής στην Εθνική Ασφαλιστική (9,99%) στην Τράπεζα Πειραιώς.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €62.4 εκατ. Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 10 μονάδες βάσης στο Δείκτη Kεφαλαιακής Επάρκειας (CET1) της 30/9/2025.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πειραιώς: Εκλεισε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, το αντίτιμο

Ανάκληση εγκυκλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής ζητά η ΕΑΔΕ

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 102.000 ιδίων μετοχών από 18/11 έως 25/11/2025

Η Εθνική Ασφαλιστική στρατηγικός συνεργάτης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο