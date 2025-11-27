#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τη νέα της στρατηγική παρουσίασε η EINS (πρώην Ευρωσύμβουλοι)

Η εταιρεία παρουσίασε τη νέα εταιρική της ταυτότητα καθώς και τη νέα στρατηγική ανάπτυξης, σηματοδοτώντας τη μετάβασή της σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνολογικής υπεροχής.

Τη νέα της στρατηγική παρουσίασε η EINS (πρώην Ευρωσύμβουλοι)
Ο πρόεδρος της European Innovation Solutions, κ. Πάρις Κοκορότσικος

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 12:58

Η E.In.S. S.A. ανακοινώνει επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και παρουσιάζει τη νέα της στρατηγική.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της E.In.S. S.A., η οποία πραγματοποιήθηκε την 26η Νοεμβρίου 2025 στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,05 € ανά μετοχή.

Αμέσως μετά, ακολούθησε Συνέντευξη Τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου η Εταιρεία παρουσίασε τη νέα εταιρική της ταυτότητα καθώς και τη νέα στρατηγική ανάπτυξης, σηματοδοτώντας τη μετάβασή της σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνολογικής υπεροχής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι θεσμικών επενδυτών και αναλυτές, οι οποίοι εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ανανεωμένο εταιρικό όραμα και τις προοπτικές που δημιουργούνται για την επόμενη φάση πορείας της E.In.S. S.A.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες της Εταιρείας για την ανάπτυξη προϊόντων μέσω join venture με εξειδικευμένες εταιρείες στους τομείς του blockchain, του AI και του τεχνολογικού αυτοματισμού, διαμορφώνοντας το πλαίσιο για σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και συνεχόμενη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

EINS: Κάτω του 5% το ποσοστό της WW Investments

EINS (Ευρωσύμβουλοι): Τρία συν τρία deals για επέκταση στην τεχνολογία

E.In.S.: Επιστροφή κεφαλαίου €0,05/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

E.In.S.: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο