Τη νέα της στρατηγική παρουσίασε η EINS (πρώην Ευρωσύμβουλοι)

Η E.In.S. S.A. ανακοινώνει επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και παρουσιάζει τη νέα της στρατηγική.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της E.In.S. S.A., η οποία πραγματοποιήθηκε την 26η Νοεμβρίου 2025 στα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους 0,05 € ανά μετοχή.

Αμέσως μετά, ακολούθησε Συνέντευξη Τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου η Εταιρεία παρουσίασε τη νέα εταιρική της ταυτότητα καθώς και τη νέα στρατηγική ανάπτυξης, σηματοδοτώντας τη μετάβασή της σε μια νέα εποχή εξωστρέφειας, καινοτομίας και τεχνολογικής υπεροχής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι θεσμικών επενδυτών και αναλυτές, οι οποίοι εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ανανεωμένο εταιρικό όραμα και τις προοπτικές που δημιουργούνται για την επόμενη φάση πορείας της E.In.S. S.A.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες της Εταιρείας για την ανάπτυξη προϊόντων μέσω join venture με εξειδικευμένες εταιρείες στους τομείς του blockchain, του AI και του τεχνολογικού αυτοματισμού, διαμορφώνοντας το πλαίσιο για σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και συνεχόμενη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.