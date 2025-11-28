Grecotel: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ έως το 2030, άνοιγμα στο εξωτερικό

Συμπληρώνοντας φέτος 50 χρόνια δραστηριοποίησης στον ελληνικό κλάδο φιλοξενίας και έχοντας αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο σήμερα απαρτίζεται από 40 εν λειτουργία ξενοδοχεία και resorts, δυναμικότητας 25.000 κλινών, ο όμιλος Grecotel καλλιεργεί το έδαφος για το μεγάλο άλμα στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος ύψους 1 δισ. ευρώ που υλοποιεί ήδη από το 2021.

Το δεκαετές επενδυτικό πλάνο του ομίλου, ιδρυτής του οποίου είναι ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης (φωτ.), εδράζεται σε τέσσερις άξονες, στην επέκτασή του στο εξωτερικό, στην ενίσχυση του αποτυπώματός του εντός των ελληνικών συνόρων, στην αναβάθμιση κάποιων εκ των ξενοδοχείων που ήδη λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα του και στην είσοδό του στην αγορά της εξοχικής τουριστικής κατοικίας.

«Εδώ και 50 δημιουργούμε προορισμούς, συναισθήματα και εμπειρίες και συνδεόμαστε ουσιαστικά με περιοχές που αγαπάμε πολύ», τόνισε η Mάρι Δασκαλαντωνάκη, διευθύνουσα σύμβουλος του ομίλου, στο πλαίσιο της παρουσίασης της στρατηγικής της Grecotel με αφορμή τον εορτασμό των 50 ετών από την ίδρυσή της.

Το πλάνο ανάπτυξης

Στον πυρήνα του επενδυτικού πλάνου του ομίλου για την περαιτέρω ανάπτυξή του στην Ελλάδα βρίσκεται η ανάπτυξη νέων μονάδων σε Πελοπόννησο, Κρήτη, Κέρκυρα και Κω. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, κατά πληροφορίες, και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου η Grecotel διαθέτει ήδη δύο ξενοδοχεία, το «The Dolli at Acropolis» και το «Pallas Athena».

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των εν λειτουργία ξενοδοχείων του ομίλου, το Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη θα επανασυστηθεί στους επισκέπτες του τον προσεχή Απρίλιο έπειτα από ένα πρόγραμμα ριζικής ανακαίνισης.

«Η ριζική ανακαίνιση του ιστορικού Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση, αλλά και μια συνειδητή στρατηγική εθνική επιλογή στήριξης της ακριτικής Θράκης», σημειώνουν οι επιτελείς του ομίλου.

Αντίστοιχα, από την 1η Μαΐου επανατοποθετείται στον ελληνικό χάρτη φιλοξενίας και το πλήρως αναβαθμισμένο Grecotel Filoxenia στην Καλαμάτα έπειτα από μία επένδυση στην περίμετρο των 15 εκατ. ευρώ.

Στα υπό αναβάθμιση ξενοδοχεία περιλαμβάνονται ένα που βρίσκεται στην Κρήτη, καθώς και «Pallas Athena» που βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά.

«Το πλάνο μας περιλαμβάνει στοχευμένη ανάπτυξη σε Luxury Resorts, Hotel Real Estate & Branded Residences σε 6 προορισμούς στην Ελλάδα και άνοιγμα στο εξωτερικό», τόνισαν οι επιτελείς της εταιρείας.

Σημειωτέον ότι από το 1 δισ. ευρώ έχουν ήδη επενδυθεί 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 240 εκατ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων και τα 110 εκατ. ευρώ έχουν δαπανηθεί για την αγορά και την ανάπτυξη νέων ακινήτων, όπως επεσήμανε ο γενικός διευθυντής του ομίλου, Νίκος Μπουσγολίτης.

Οι επιδόσεις του 2025

Ο όμιλος Grecotel λειτουργεί σήμερα 40 ξενοδοχεία και resorts σε 15 προορισμούς και 200 σημεία εστίασης. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, το 2025 η Grecotel κατέγραψε ισχυρή οικονομική απόδοση, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 413 εκατ. ευρώ.

Βασικοί πυλώνες ενίσχυσης των μεγεθών του ομίλου παραμένουν η Κρήτη και η Κέρκυρα, που παράγουν το 57% του συνολικού κύκλου εργασιών, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία αποτελούν σταθερά τις σημαντικότερες αγορές, συνεισφέροντας το 44% των εσόδων.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2025 η Grecotel υποδέχθηκε 425.300 επισκέπτες από 190 χώρες, εκ των οποίων το 30% είναι επαναλαμβανόμενοι, και κατέγραψε 2,3 εκατ. διανυκτερεύσεις επισκεπτών.

Σήμερα ο όμιλος απασχολεί 7.500 εργαζομένους, εκ των οποίων το 80% είναι Έλληνες. Μάλιστα, όπως είπε ο Ν. Μπουσγολίτης, η Grecotel είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης του ελληνικού τουρισμού, με το 49% των απασχολούμενων να είναι γυναίκες.

Σημειώνεται ότι το 30% των θέσεων εργασίας καλύπτεται από τις τοπικές κοινωνίες, «επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σύνδεση της Grecotel με την περιφερειακή ανάπτυξη», όπως επισημαίνουν οι επιτελείς του ομίλου.

«Οι πυλώνες ανάπτυξης του ομίλου είναι τρεις, ο πρώτος είναι οι άνθρωποί μας, ο δεύτερος είναι το ίδιο το brand μας, το προϊόν της Grecotel που ισχυροποιείται διαρκώς, και ο τρίτος είναι η ακίνητη περιουσία μας», τόνισε ο Ν. Μπουσγολίτης.

Σε ό,τι αφορά τον τρίτο πυλώνα, το real estate, η Grecotel πέρα από τα ξενοδοχεία που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της, έχει στην ιδιοκτησία της επίσης 4.059 στρέμματα παραθαλάσσιων εκτάσεων, που λειτουργούν ως τράπεζα γης (landbank), και 502.000 τ.μ. κτιριακών εγκαταστάσεων. Μέρος των 4.059 στρεμμάτων που κατέχει η Grecotel θα αξιοποιηθούν στο εγγύς μέλλον για την ανάπτυξη νέων μονάδων.

Η συμβολή

Ως προς το αποτύπωμα του ομίλου στην ελληνική οικονομία, όπως είπαν οι επιτελείς του, η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ αποτιμάται σε 2,8 δισ. ευρώ στα 50 έτη λειτουργίας της Grecotel. «Ο όμιλος έχει ενεργό συμμετοχή στα τοπικά οικοσυστήματα, στηρίζοντας τοπικούς παραγωγούς, νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς οργανισμούς», τόνισαν οι επιτελείς της Grecotel.

Η ιστορία του ομίλου ξεκινά το 1975 με την εξαγορά του ξενοδοχείου El Greco στο Ρέθυμνο. Το 1981 αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο για τον όμιλο, καθώς τότε ιδρύεται η Grecotel από τον Ν. Δασκαλαντωνάκη και την Tui.

Από το 1993, όταν ο όμιλος εξαγοράζει το Astir Palace Corfu, ξεκινά μια περίοδος μεγάλης ανάπτυξης που εκτείνεται μέχρι το 2002 και σηματοδοτεί την επέκτασή του σε Μύκονο, Ρόδο, Αθήνα, ανατολική Κρήτη και Κω.

Έτος-σταθμό για την ανάπτυξη του ομίλου αποτελεί το 2004 καθώς ο όμιλος εγκαινιάζει 10 νέα ξενοδοχεία και resorts ανά την Ελλάδα. Εννέα χρόνια αργότερα, το 2013, η Μάρι Δασκαλαντωνάκη εξαγοράζει το ποσοστό της Tui και η Grecotel γίνεται 100% ελληνική.

Το 2023 η Οδύσσεια Σηφουνάκη Δασκαλαντωνάκη, εκπρόσωπος της 3ης γενιάς της Grecotel, εντάσσεται στον όμιλο και το ίδιο έτος εγκαινιάζεται το «The Dolli», το πρώτο και μοναδικό ξενοδοχείο στην Ελλάδα με Prix Versailles World Award από την UNESCO.