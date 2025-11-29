Νέα τουριστική επένδυση με την υπογραφή Καράτζη

Στην ενίσχυση της παρουσίας του στον τουρισμό, με αιχμή την ανάπτυξη ενός νέου ξενοδοχείου 5 αστέρων στη Χερσόνησο του Ηρακλείου Κρήτης, επενδύει ο όμιλος Καράτζη, ο οποίος έχει ήδη δρομολογήσει την εκ βάθρων ανακαίνιση του Nana Royal, δηλαδή του πρώην Knossos Royal.

Μόλις τις προηγούμενες ημέρες η υπηρεσία Δόμησης Ηρακλείου προχώρησε στην προέγκριση της οικοδομικής άδειας που προβλέπει την κατασκευή ενός νέου τουριστικού καταλύματος, δυναμικότητας 56 κλινών, στην περιοχή Σπηλιάρια σε μία έκταση που ξεπερνά τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα.

Το συγκεκριμένο project αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου που υλοποιεί ο πολυσχιδής όμιλος Καράτζη και περιλαμβάνει και την επανατοποθέτηση του πρώην Knossos Royal, που απέκτησε από την Aldemar στα τέλη του 2024. Σημειωτέον ότι τα δύο ακίνητα, εκείνο που θα φιλοξενήσει το νέο ξενοδοχείο και αυτό στο οποίο βρίσκεται το πρώην Knossos Royal, απέχουν λίγο μεταξύ τους.

Σκοπός του ομίλου σε ό,τι αφορά το πρώην Knossos Royal είναι η ανάπτυξη ενός εμβληματικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος υψηλών με την επωνυμία Nana Royal. Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου καταλύματος, ένα project ύψους 40 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, έτσι ώστε να λειτουργήσει ανανεωμένο την προσεχή τουριστική σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Καράτζη απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2024 από την Aldemar το πρώην Aldemar Knossos, το οποίο απαρτίζεται από το Knossos Royal και το Knossos Villas, δυναμικότητας 840 κλινών και 413 δωματίων, bungalows και σουιτών, έναντι του ποσού των 80 εκατ. ευρώ. Είναι το τρίτο ιδιόκτητο ξενοδοχείο του ομίλου και βρίσκεται στην περιοχή του Ανισσαρά Χερσονήσου.

Η ενασχόληση με τον τουρισμό

Ο όμιλος Καράτζη δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 1985 εγκαινίασε το ιδιόκτητο all-inclusive ξενοδοχείο 5 αστέρων, Nana Beach, δυναμικότητας 1.400 κλινών που βρίσκεται στη Χερσόνησο Κρήτης.

Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 500 δωματίων, bungalows και σουιτών, ανακαινίστηκε πλήρως το 2020 και από τη σεζόν 2021 λανσάρεται με την εμπορική επωνυμία Nana Golden Beach προσφέροντας υπηρεσίες φιλοξενίας υψηλής ποιότητας.

Εντός του 2022 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Nana Sports Center που αποτελείται από 18 γήπεδα τένις υψηλών προδιαγραφών εντός του ξενοδοχείου Nana Golden Beach. Τον Ιούνιο του 2018 έκανε πρεμιέρα, το Nana Princess, το οποίο επίσης βρίσκεται στη Χερσόνησο Ηρακλείου και διαθέτει 102 πολυτελή δωμάτια και σουίτες.

Σε ό,τι αφορά το πλάνο διεύρυνσης του αποτυπώματος του ομίλου στον ξενοδοχειακό κλάδο της Κρήτης, το 2024 ολοκληρώθηκε η επένδυση για την κατασκευή 5 βιλών με την επωνυμία Villas Nana Princess σε όμορο ακίνητο του ξενοδοχείου Nana Princess, του δεύτερου ιδιόκτητου πεντάστερου ξενοδοχείου της εταιρείας, συνολικού κόστους 5 εκατ. ευρώ.