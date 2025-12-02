#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σκοπός της νέας εταιρείας η οργάνωση και λειτουργία, σε συλλογική βάση, πανελλαδικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων αγροτικών φύλλων.

Πλαστικά Κρήτης: Με 40% στη νεοσυσταθείσα Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αγροτικών Φύλλων

Δημοσιεύθηκε: 2 Δεκεμβρίου 2025 - 14:12

Η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το ΧΑΑ και το επενδυτικό κοινό ότι στις 1/12/2025 συστήθηκε η εταιρία "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ Α.Ε." στην οποία συμμετέχει η εταιρία μας καθώς και άλλες βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις, με σκοπό την οργάνωση και λειτουργία, σε συλλογική βάση, πανελλαδικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης) των αποβλήτων αγροτικών φύλλων, κατά την έννοια, τους ορισμούς και τους όρους των άρθρων 3 και 12 του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ Α’ 129/23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/138814/1934 (1) (ΦΕΚ Β’ 7070/23-12-2024) “Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για τα Γεωργικά Πλαστικά”.

Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας είναι 100.000 ευρώ και η συμμετοχή της εταιρίας μας 40%

