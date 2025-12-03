Οι 5+1 startups που δείχνουν το μέλλον της ρομποτικής

H Amazon Web Services (AWS) επενδύει συστηματικά στον τομέα της ρομποτικής, φροντίζοντας να υποστηρίζει καινοτόμες AI Startups από όλο τον κόσμο μέσα από το Physical AI Fellowship, ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την MassRobotics και την NVIDIA.

Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα βρέθηκαν στο AWS re:Invent 2025 που διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στο Λας Βέγκας, όπου και παρουσίασαν τις λύσεις τους στο πλαίσιο του Physical AI Showcase.

Σημειώνεται ότι το re:Invent είναι η μεγαλύτερη AI και cloud εκδήλωση της AWS, η οποία συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Diligent Robotics

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εταιρείες που έλαβαν μέρος στο Physical AI Showcase ήταν η Diligent Robotics, η οποία δημιουργεί κοινωνικά ευφυή ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη, τα οποία αυτοματοποιούν και βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας των νοσοκομείων, βοηθώντας τους εργαζομένους του τομέα της περίθαλψης να εξοικονομήσουν χιλιάδες ώρες εργασίας. Παράλληλα, βελτιώνουν και την εμπειρία των ασθενών, ενώ αυξάνουν και την ικανοποίηση του προσωπικού σε όλους τους τομείς της νοσηλευτικής, της φαρμακευτικής και των νοσοκομειακών λειτουργιών.

Ο μηχανικός της Dilligent, Adam Allevato, εξήγησε στο Euro2day.gr πώς τα ρομπότ της εταιρείας μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε παράδοση για τα νοσοκομεία, όπως, για παράδειγμα, προμήθειες για τα εργαστήρια και τα φαρμακεία ή πράγματα που χρειάζονται οι νοσηλευτές.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος Physical AI Fellowship, η εταιρεία κατάφερε μεταξύ άλλων να βελτιώσει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των ρομπότ της, αλλά και να επιλύσει προβλήματα στο φιλτράρισμα των δεδομένων.

RobCo

Ακόμα μια εταιρεία που συμμετείχε στο Physical AI Showcase ήταν η RobCo, η οποία έχει ως στόχο να κάνει τη ρομποτική προσιτή και οικονομικά αποδοτική για κατασκευαστές κάθε μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία δημιουργεί ρομπότ που αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες ή επικίνδυνες διεργασίες με μεγάλη ακρίβεια, βοηθώντας τις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγικότητα, χωρίς παραπάνω κόστος.

Μιλώντας στο Euro2day.gr o Steve Barsanti από τη RobCo εξήγησε πως κάποιες από τις δυνατότητες που έχουν τα ρομπότ της εταιρείας είναι να εντοπίζουν και να μετακινούν αντικείμενα, κάτι που επιτυγχάνεται χάρη στην τεχνολογία computer vision που χρησιμοποιούν.

Aigen

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η περίπτωση της Aigen, η οποία κατασκευάζει ρομπότ που διευκολύνουν τη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής, εξαλείφοντας την ανάγκη για ζιζανιοκτόνα. Ειδικότερα, τα ρομπότ της εταιρείας τα οποία είναι αυτόνομα και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανίχνευση και την καταπολέμηση των ζιζανίων.

Τα συγκεκριμένα ρομπότ λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, ενώ όπως επισήμανε στο Euro2day.gr o συνιδρυτής και CEO της Aigen, Kenny Lee, μπορούν να λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Roomie IT

Έπειτα, υπάρχει η περίπτωση της Roomie IT, η οποία δημιουργεί προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης τα οποία βελτιστοποιούν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, μειώνουν το κόστος και προσφέρουν γρήγορη, μετρήσιμη απόδοση επένδυσης.

Μία από τις λύσεις της εταιρείας όπωςς είπε ο επικεφαλής της Roomie IT, Aldo Luevano Ibarra, είναι η πλατφόρμα ROI First Enterprise AI, η οποία είναι μια agentic πλατφόρμα για κορυφαίους οργανισμούς.

Voxelis AI

Η επόμενη εταιρεία που έλαβε μέρος στο Physical AI Showcase ήταν η Voxelis AI από τον Καναδά, η οποία μετατρέπει τα συμβατικά ελικόπτερα σε αυτόνομα πυροσβεστικά ελικόπτερα χρησιμοποιώντας προηγμένα AI συστήματα.

Ο συνιδρυτής και CEO της εταιρείας, Colin O'Neill, ο οποίος υπήρξε και ο ίδιος πιλότος στο παρελθόν, εξήγησε στο Εuro2day.gr πως τα περισσότερα ελικόπτερα δεν διαθέτουν κάποια προηγμένη τεχνολογία για να συλλέξουν δεδομένα ή να βοηθήσουν τις ομάδες πυρόσβεσης στο έργο τους.

Για τον λόγο αυτό η Voxelis έχει δημιουργήσει ένα πιστοποιημένο αεροπορικό προϊόν, για την κατασκευή του οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί αισθητήρες χαμηλού κόστους οι οποίοι έχουν συνδυαστεί με τεχνολογία edge computing.

COSMA

Τέλος, άλλη μια Startup που έλαβε μέρος στο Physical AI Showcase ήταν η COSMA (Compagnie d’Observation Sous-Marine), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υποβρύχιας παρατήρησης όπως δήλωσε ο Chief data officer, Quentin Chenevier.

Χάρη στην λύση της συγκεκριμένη εταιρείας παρέχονται εξαιρετικά λεπτομερή, μεγάλης κλίμακας υποθαλάσσια δεδομένα για αποστολές όπως περιβαλλοντικές μελέτες ή επιθεωρήσεις ασφαλείας.

Για την ακρίβεια, η COSMA κατασκευάζει αυτόνομα υποβρύχια σμήνη drone που καταγράφουν εικόνες υψηλής ανάλυσης, με τις οποίες στη συνέχεια τροφοδοτούν μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είναι ικανή να προσφέρει μια τρισδιάστατη αναπαράσταση του βυθού, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα θαλάσσια είδη, δημιουργώντας έτσι ένα πλήρες υποθαλάσσιο ψηφιακό δίδυμο.