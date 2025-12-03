#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Φ. Καραβίας: Η συγχώνευση με τη Holdings ενισχύει τη διαφάνεια

Το χρονοδιάγραμμα της συγχώνευσης διά απορροφήσεως της Eurobank Holdings από τη Eurobank. Tην 9η Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της πρώτης στο Χρηματιστήριο.

O CEO της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας

Δημοσιεύθηκε: 3 Δεκεμβρίου 2025 - 10:43

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συγχώνευση διά απορροφήσεως της Eurobank Holdings από την τράπεζα Eurobank και τη 15η Δεκεμβρίου 2025 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών καθώς την 9η Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο της Eurobank Holdings.

«Η συγχώνευση αποτελεί φυσική συνέχεια του μετασχηματισμού της τράπεζας. Δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό. Μειώνει τα διοικητικά έξοδα, ενισχύει τη διαφάνεια και είναι ουδέτερη για τους μετόχους», τόνισε πριν από λίγο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα γίνει τη 12η Δεκεμβρίου. Επίσης, τη 15η Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα buy back.

Κλείνοντας ο κ. Καραβίας τόνισε ότι «η Eurobank έχει εισέλθει σε μια αναπτυξιακή τροχιά και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας -της διοίκησης, των στελεχών και του προσωπικού».

* Δείτε την ομιλία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

