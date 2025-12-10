Jumbo: Περιθώριο ανόδου 36% εκτιμά η Pantelakis

Σύσταση overweight και τιμή-στόχο στα 37,5 ευρώ θέτει για τη μετοχή της Jumbo η Pantelakis Securities σε έκθεσή της.

Το περιθώριο ανόδου για τη μετοχή από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται περίπου στο 36%.

Η μετοχή, σημειώνει, εμφανίζεται ελκυστικά αποτιμημένη, καθώς διαπραγματεύεται στις 10,2 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και με σχέρση ΕV/EBITDA στο 6,7.

Στην πραγματικότητα, η τρέχουσα τιμή δείχνει να αποτιμά μια μείωση του περιθωρίου ΕBITDA στο 19,3% μακροπρόθεσμα, έναντι 36% το 2024.

Στο επίκεντρο της νέας έκθεσης η αποκλειστική σύμβαση franchise της Fox Group σε Ισραήλ και Καναδά, με την Jumbo να αποκαλύπτει σχέδια για επέκταση του δικτύου καταστημάτων εντός του 2026.

Τα σχέδια της Fox αυξάνουν το βραχυπρόθεσμο αναπτυξιακό προφίλ για την ελληνική εταιρεία, αν εκτελεστούν πλήρως, πυροδοτώντας άνοδο 6% στα εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων και τα κέρδη ανά μετοχή του 2027, σημειώνει η χρηματιστηριακή.