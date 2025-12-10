#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 36% εκτιμά η Pantelakis

Ελκυστικά αποτιμημένη η μετοχή, σημειώνει η χρηματιστηριακή. Αυξάνουν το αναπτυξιακό προφίλ της εισηγμένης τα σχέδια της Fox για νέα καταστήματα σε Ισραήλ και Καναδά.

Jumbo: Περιθώριο ανόδου 36% εκτιμά η Pantelakis

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 16:47

Σύσταση overweight και τιμή-στόχο στα 37,5 ευρώ θέτει για τη μετοχή της Jumbo η Pantelakis Securities σε έκθεσή της. 

Το περιθώριο ανόδου για τη μετοχή από τα τρέχοντα επίπεδα κινείται περίπου στο 36%. 

Η μετοχή, σημειώνει, εμφανίζεται ελκυστικά αποτιμημένη, καθώς διαπραγματεύεται στις 10,2 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026 και με σχέρση ΕV/EBITDA στο 6,7. 

Στην πραγματικότητα, η τρέχουσα τιμή δείχνει να αποτιμά μια μείωση του περιθωρίου ΕBITDA στο 19,3% μακροπρόθεσμα, έναντι 36% το 2024. 

Στο επίκεντρο της νέας έκθεσης η αποκλειστική σύμβαση franchise της Fox Group σε Ισραήλ και Καναδά, με την Jumbo να αποκαλύπτει σχέδια για επέκταση του δικτύου καταστημάτων εντός του 2026.

Τα σχέδια της Fox αυξάνουν το βραχυπρόθεσμο αναπτυξιακό προφίλ για την ελληνική εταιρεία, αν εκτελεστούν πλήρως, πυροδοτώντας άνοδο 6% στα εκτιμώμενα κέρδη προ φόρων και τα κέρδη ανά μετοχή του 2027, σημειώνει η χρηματιστηριακή.   

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Jumbo: Κάτω από το 5% το ποσοστό της FMR LLC

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων 8% στο εντεκάμηνο, «καμπανάκι» για αγροτικές κινητοποιήσεις

Goldman Sachs: Η συνταγή κερδοφορίας για τις ελληνικές τράπεζες το 2026

Citi: Υψηλά περιθώρια ανόδου για Titan και Jumbo, «buy»

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο