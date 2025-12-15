Bloomberg: Δύο μεγάλες συναλλαγές SRT ετοιμάζει η Eurobank

Η Eurobank SA σχεδιάζει δύο σημαντικές συναλλαγές μεταφοράς κινδύνου, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος και μίλησαν στο Bloomberg.

Η τράπεζα με έδρα την Αθήνα συνεργάζεται με την Alvarez & Marsal για τις πιθανές συναλλαγές, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Μία από τις συναλλαγές συνδέεται με περίπου €2 δισ. ($2,3 δισ.) εταιρικών δανείων. Η δεύτερη σχετίζεται με ναυτιλιακά δάνεια. Οι όροι των συναλλαγών ενδέχεται να αλλάξουν μετά από συζητήσεις με επενδυτές, επεσήμαναν οι πηγές.

Εκπρόσωποι της Eurobank και της Alvarez & Marsal αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Οι συναλλαγές σημαντικής μεταφοράς κινδύνου (Significant Risk Transfer-SRTs) επιτρέπουν στις τράπεζες να ασφαλίζουν δάνεια έναντι αθέτησης πληρωμών, πωλώντας ομόλογα συνδεδεμένα με τον πιστωτικό κίνδυνο σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά ταμεία και hedge funds.

Οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυτές τις συναλλαγές για να ενισχύσουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαν για να καλύψουν κανονιστικές απαιτήσεις. Μια τράπεζα συνήθως αποκτά προστασία έναντι αθέτησης για ποσοστό μεταξύ 5% και 15% των χαρτοφυλακίων της.

Η αγορά των συναλλαγών σημαντικής μεταφοράς κινδύνου αναμένεται να διπλασιαστεί σε μέγεθος τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Man Group Plc. Η ABN Amro Bank NV, η Banco Santander SA και η UniCredit SpA συγκαταλέγονται μεταξύ των τραπεζών που έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τέτοιες συναλλαγές.