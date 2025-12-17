#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

HelleniQ Energy: Βαθμολογία 99% στο ATHEX ESG Data Portal

Το ATHEX ESG Data Portal αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση δεδομένων ESG των εισηγμένων εταιρειών.

HelleniQ Energy: Βαθμολογία 99% στο ATHEX ESG Data Portal

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 15:30

Βαθμολογία 99% για το έτος 2024 στο ATHEX ESG Data Portal έλαβε η HELLENiQ ENERGY,  καταλαμβάνοντας τη 2η θέση μεταξύ 92 εισηγμένων εταιρειών που συμμετείχαν στη σχετική αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή και διαχρονική δέσμευση της HELLENiQ ENERGY στη βιώσιμη ανάπτυξη, την υψηλή ποιότητα δημοσιοποίησης πληροφοριών ESG και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του ομίλου απέναντι στην επενδυτική και ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.

Το ATHEX ESG Data Portal αποτελεί την επίσημη πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση δεδομένων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) των εισηγμένων εταιρειών. Η αξιολόγηση βασίζεται στον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG» του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 59 δεικτών και 113 επιμέρους δεδομένων, ευθυγραμμισμένων με διεθνή πρότυπα και ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις, όπως η Οδηγία CSRD για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας.

Οι δείκτες διακρίνονται σε Βασικούς (Core), Προηγμένους (Advanced) και Κλαδικούς (Sector-Specific), με αυξημένη βαρύτητα να αποδίδεται -μεταξύ άλλων- στην ύπαρξη εποπτείας και πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, στη χρονική συνέπεια δημοσίευσης των Οικονομικών Εκθέσεων, στον υπολογισμό των εκπομπών Scope 3, στον καθορισμό στόχων ESG και στην εξωτερική διασφάλιση των δημοσιοποιούμενων πληροφοριών.

«Η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά σε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας διαρκώς τις επιδόσεις της σε θέματα ESG και επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στη μετάβαση προς ένα υπεύθυνο και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, με θετικό αποτύπωμα για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κούρσα για τρεις ομίλους με έπαθλο το δεύτερο πλωτό τέρμιναλ LNG

Σιάμισιης: Χρειάζεται συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις

AstraZeneca Ελλάδας: Διπλή διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards

Alpha Bank: Χτύπησε το καμπανάκι στο ΧΑ, 100 χρόνια παρουσίας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο