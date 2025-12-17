Ράλι το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για αποκλεισμό πετρελαιοφόρων

Η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε περισσότερο από 1% σήμερα, Τετάρτη αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε «πλήρη» αποκλεισμό όλων των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, μεταδίδει το Reuters.

Συγκεκριμένα η τιμή του μπρεντ στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αυξήθηκε κατά 1 δολάριο και 20 σεντς (+2%), στα $60,10 το βαρέλι (13:40 ώρα Ελλάδος). Άνοδο 2,1 (1 δολάριο και 15 σεντς) κατέγραψε επίσης και το αμερικανικό αργό, φτάνοντας στα $56,28.

Υπενθυμίζεται ότι το πετρέλαιο είχε υποχωρήσει κοντά σε χαμηλό πέντε ετών στην προηγούμενη συνεδρίαση λόγω της προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας.

Την Τρίτη ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος τάραξε τα νερά, όταν χαρακτήρισε τους ηγέτες της Βενεζουέλας «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» διατάζοντας τον αποκλεισμό τάνκερ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ, προκάλεσαν αναταραχή ανά τον κόσμο. Δεν είναι σαφές πόσα δεξαμενόπλοια θα επηρεαστούν και πώς οι ΗΠΑ θα επιβάλουν τον αποκλεισμό στα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι τους τελευταίους μήνες, η Ουάσιγκτον έχει μετακινήσει πολεμικά πλοία στην περιοχή.

Δεν αναμένεται σημαντική βραχυπρόθεσμη άνοδος

Ωστόσο, οι επενδυτές δεν περιμένουν ότι η τιμή του πετρελαίου θα επηρεαστεί βραχυπρόθεσμα από τον αποκλεισμό του Τραμπ.

Άλλωστε το πετρέλαιο της Βενεζουέλας αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας παραγωγής του καυσίμου και εξάγεται σε συγκεκριμένους αγοραστές, κυρίως την Κίνα, τις ΗΠΑ και την Κούβα, σύμφωνα με τον Muyu Xu, αναλυτή του Kpler.

Στο πλαίσιο αυτό μια ακραία άνοδος της τιμής του καυσίμου βραχυπρόθεσμα θεωρείται «απίθανη», ως συνέπεια του αποκλεισμού «εκτός εάν υπάρξουν αντίποινα που θα επηρεάσουν τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή», υποστηρίζει ο Emril Jamil αναλυτής της LSEG.