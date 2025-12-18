#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στους κλάδους της τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της επιχειρησιακής συμβουλευτικής.

Group Chief Financial Officer του ομίλου IFSAS ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 12:52

Η IFSAS Group ανακοινώνει την ένταξη του κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, CFA, στη θέση του Group Chief Financial Officer, ενδυναμώνοντας την ανώτατη διοικητική της ομάδα σε μια περίοδο στρατηγικής ανάπτυξης και οργανωτικής αναβάθμισης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Παπαδόπουλος διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στους κλάδους της τραπεζικής, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της επιχειρησιακής συμβουλευτικής. Η βαθιά εξειδίκευσή του στη στρατηγική, τη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση και τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό τον καθιστά ένα από τα πλέον καταρτισμένα στελέχη της ελληνικής αγοράς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει ηγηθεί και συμμετάσχει σε σύνθετα έργα στρατηγικού, χρηματοοικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα για μεγάλους οργανισμούς των κλάδων της τραπεζικής, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και της συμβουλευτικής. Η εμπειρία του εκτείνεται από τον σχεδιασμό επιχειρησιακών στρατηγικών και την αξιολόγηση επενδυτικών πρωτοβουλιών μέχρι την υποστήριξη κρίσιμων έργων εταιρικού μετασχηματισμού.

Είναι κάτοχος του τίτλου Chartered Financial Analyst (CFA), του Διπλώματος Business Analytics – Big Data Management, καθώς και του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Λεωνίδας Κασιάπης, CEO της IFSAS, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στην ανώτατη διοικητική ομάδα του Ομίλου IFSAS. Η βαθιά εμπειρία του σε σύνθετα χρηματοοικονομικά, στρατηγικό σχεδιασμό και οργανωτικό μετασχηματισμό αποτελεί καθοριστικό ενισχυτικό στοιχείο στο επόμενο αναπτυξιακό μας βήμα.

Με την προσθήκη του, ο Όμιλος ενδυναμώνει την ικανότητά του να υλοποιήσει το φιλόδοξο πενταετές πλάνο μας, που περιλαμβάνει στοχευμένη οργανωτική αναμόρφωση, λειτουργική βελτιστοποίηση και επέκταση σε Ελλάδα, Βαλκάνια και Κύπρο.»

Ο κ. Άγγελος Γαλλής, CEO της Novatron Security Distribution, δήλωσε:

«Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής μας διεύθυνσης με ένα στέλεχος του επιπέδου του κ. Παπαδόπουλου αποτελεί σημαντικό βήμα για τη σταθερή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ομίλου. Η εμπειρία του στους τομείς της στρατηγικής και του οικονομικού μετασχηματισμού έρχεται την κατάλληλη στιγμή, υποστηρίζοντας τα επιχειρηματικά μας πλάνα και τις προοπτικές επέκτασης.»

