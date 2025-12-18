Συνεργασία Entersoftone Impact και PwC Ελλάδας

Η ENTERSOFTONE IMPACT και η PwC Ελλάδας ανακοινώνουν συνεργασία για την παροχή μιας ολοκληρωμένης, 360° λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης, που διασφαλίζει ταχεία υλοποίηση, πλήρη συμμόρφωση και συνεχή προσαρμογή στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η συνεργασία αυτή γίνεται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης B2B από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 και της έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης δεδομένων Β’ Φάσης Ψηφιακών Παραστατικών Διακίνησης από την 1η Μαΐου 2026.

Η νέα ολοκληρωμένη πρόταση της ENTERSOFTONE IMPACT, πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ, συνδυάζει την υπηρεσία EINVOICING, το e-archiving και το EDI για ασφαλή και άμεση διαβίβαση παραστατικών στη myDATA, με τη στρατηγική φορολογική συμμόρφωση, τη νομική υποστήριξη υψηλού επιπέδου και την εξατομικευμένη συμβουλευτική της PwC Ελλάδας. Πρόκειται για μια ολιστική, end-to-end λύση που καλύπτει κάθε στάδιο της διαδικασίας: από την τεχνολογική υλοποίηση και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση στα ERP συστήματα, έως τη στρατηγική υποστήριξη, τη διαχείριση έργου και την εκπαίδευση προσωπικού. Επιπλέον, περιλαμβάνει μηχανισμούς συνεχούς παρακολούθησης και βελτιστοποίησης, ώστε η λύση να εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της επιχείρησης και να διασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.

Με την επιλογή της λύσης της ENTERSOFTONE IMPACT και της PwC Ελλάδας, οι μεγάλες επιχειρήσεις αποκτούν την καινοτόμα πλατφόρμα EINVOICING και εξειδικευμένη συμβουλευτική που έχει στόχου την μείωση του ρίσκου και την ομαλή μετάβαση στην νέα εποχή. Η υπηρεσία EINVOICING της ENTERSOFTONE IMPACT, πιστοποιημένου παρόχου από την ΑΑΔΕ, εξασφαλίζει αυτόματη έκδοση και διαβίβαση παραστατικών στη myDATA, με εγγυημένη διαθεσιμότητα μέσω cloud υποδομής και ασφάλεια με πιστοποιήσεις ISO 27001 & ISO 9001. Η πλατφόρμα υποστηρίζει όλους τους τύπους παραστατικών (B2B, B2C, B2G, Ψηφιακά Δελτία Αποστολής) και ενσωματώνεται απρόσκοπτα στα υπάρχοντα ERP συστήματα, ενώ η δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλου όγκου παραστατικών εγγυάται επεκτασιμότητα για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η PwC Ελλάδας ενισχύει τη λύση, παραμένοντας δίπλα στις επιχειρήσεις ως στρατηγικός συνεργάτης των επιχειρήσεων, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν προηγμένη φορολογική και νομική υποστήριξη, σύγχρονες λύσεις risk management και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και διαχείρισης αλλαγών. Με δομημένους μηχανισμούς συνεχούς παρακολούθησης και βελτιστοποίησης, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν όχι μόνο συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, αλλά και μακροχρόνια αποδοτικότητα και επιχειρησιακή συνέχεια στη νέα ψηφιακή εποχή.