Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκριση αποκλειστικού ελέγχου στην Εγνατία Οδό από ΓΕΚ Τέρνα

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη μεταβίβαση αποκλειστικού ελέγχου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στη διαχείριση της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων, κρίνoντας πως δεν επηρεάζεται ουσιαστικά ο ανταγωνισμός.

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 16:45

Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) σε Τμήμα έλαβε την υπ’ αριθ. 897/2025 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνίσταται στη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού.

Οπως θυμίζει η σχετική ανακοίνωση, η συγκέντρωση αφορά στην αγορά για τη χορήγηση των παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων με διόδια, στην αγορά διαχείρισης των υποδομών μεταφοράς και στην αγορά λοιπών βοηθητικών υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.λπ.

Η Ε.Α. έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

