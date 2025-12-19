#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συγκρατημένη άνοδος στη Wall Street - Ράλι 4% για την Oracle

Η αναγνώριση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων ως True Leader από την ICAP CRIF έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και σημαντική αναπτυξιακή δυναμική.

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων για 12η χρονιά True Leader

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 10:52

Η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων αναδείχθηκε για 12η συνεχόμενη χρονιά True Leader 2024 από την ICAP CRIF, διατηρώντας τη θέση της μεταξύ των επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν στην ελληνική αγορά για τις επιδόσεις και τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επιχειρηματική της παρουσία και τον καθοριστικό της ρόλο στον κλάδο. Η διάκριση βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις εταιρείες που, βάσει δημοσιευμένων οικονομικών δεδομένων, παρουσιάζουν σταθερή ανάπτυξη, υψηλή κερδοφορία, αύξηση απασχόλησης, ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και συνολική επιρροή στην ελληνική αγορά.

Η αναγνώριση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων ως True Leader έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία κατέγραψε υψηλές επιδόσεις και σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα €131,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 11,6% έναντι των €118 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €18,5 εκατ., αυξημένα από τα €13,6 εκατ. σε σχέση με το 2023. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, στη συνολική ενίσχυση της αποδοτικότητας και στη συστηματική υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας.

 

