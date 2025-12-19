#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Συγκρατημένη άνοδος στη Wall Street - Ράλι 4% για την Oracle

Πληρωμές μέσω του IRIS στους επαγγελματίες προσφέρει η Worldline Greece

Η Worldline προσφέρει την υπηρεσία άμεσων πληρωμών IRIS, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Πληρωμές μέσω του IRIS στους επαγγελματίες προσφέρει η Worldline Greece

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 11:59

Η Worldline Greece ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς και του σύγχρονου επαγγελματία προσφέροντας την υπηρεσία IRIS, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποδοχής άμεσων πληρωμών στα φυσικά και online καταστήματα μέσω τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς τη χρήση κάρτας. Η λειτουργία της είναι πλήρως συμβατή με τις υφιστάμενες λύσεις της Worldline -POS, Smart POS app, e-Commerce Gateway και Payment Link- προσφέροντας μια ολοκληρωμένη (end-to-end) εμπειρία πληρωμών.

Κατά τη συναλλαγή, πραγματοποιείται άμεση πίστωση του λογαριασμού του πληρωτή και η ενημέρωση για το αποτέλεσμα της συναλλαγής γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Η υπηρεσία είναι συμβατή και με τα διασυνδεδεμένα ταμειακά συστήματα ECR/ERP, βάσει πρωτοκόλλων ΑΑΔΕ. Οι συναλλαγές IRIS δεν έχουν περιορισμό στο ποσό και εκκαθαρίζονται ως ξεχωριστό σύνολο στον εταιρικό λογαριασμό, διακριτό από τις συναλλαγές καρτών. Αυτό διευκολύνει την επιχείρηση προκειμένου να έχει ολοκληρωμένη εικόνα επί του συνόλου των συναλλαγών της σε καθημερινή βάση.

Η Worldline Greece, μέσα από τις λύσεις που παρέχει, τις οποίες διαρκώς ανανεώνει και αναβαθμίζει, στηρίζει τη λειτουργία και την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, με εργαλεία που διευκολύνουν τη διαχείριση κάθε τύπου συναλλαγής: με κάρτα, ψηφιακό πορτοφόλι και μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά και τις οδηγίες ενεργοποίησης της υπηρεσίας IRIS από τη Worldline Greece, μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

IRIS: Επέκταση εκτός συνόρων και νέα όρια για τις συναλλαγές

Ανάληψη μετρητών έως €500 από τα 2.000 σημεία του δικτύου Trilia μέσω IRIS

Σε ποιες συναλλαγές αποφεύγεται η χρήση τραπεζικής κάρτας

Υποχρεωτική από σήμερα η αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS για συναλλαγές με ιδιώτες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο