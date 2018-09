Το Roadshow και οι γκρίνιες των ξένων funds

Καλές προθέσεις, αλλά και υψηλές προσδοκίες από τους ξένους επενδυτές, «τραπεζική» κόπωση και ορισμένοι νέοι δυνητικοί επενδυτές για κάποιες εταιρείες.

Τα παραπάνω συνοψίζουν το κλίμα που κυριάρχησε στο φετινό Roadshow του Χρηματιστηρίου στο Λονδίνο, το οποίο ισοφάρισε μεν περίπου το περυσινό ρεκόρ σε συναντήσεις με ξένους επενδυτές και σε αριθμό επιχειρήσεων που έδωσαν το παρών, στερούνταν όμως μελλοντικών προσδοκιών.

Κυρίαρχη, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς ήταν η επιφυλακτικότητα. Το ερώτημα που κυριάρχησε στο περιθώριο των παρουσιάσεων ήταν «γιατί να αγοράσω Ελλάδα, αυτή τη στιγμή;».

Ένα από τα θέματα που φάνηκε να απασχολεί είναι ο εκλογικός κύκλος που έχει μπροστά της η χώρα, καθώς και η αβεβαιότητα για το αν θα ενισχυθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης. Σε ότι αφορά δε την ομιλία Τσακαλώτου σημειώθηκε η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις αλλά σχολιάστηκε ότι δεν αναφέρθηκε στην έξοδο της χώρας στις αγορές.

Οι τράπεζες

Σε ό,τι αφορά στον τραπεζικό κλάδο, κοινή παραδοχή όσων βρέθηκαν εκεί και συμμετείχαν στις συναντήσεις ήταν πως οι εκπρόσωποι των τεσσάρων τραπεζών έδωσαν τον…. καλύτερο εαυτό τους χωρίς, όμως, να έχουν κάποιο νεότερο σχετικά με τα θέματα που «καίνε» (κόκκινα δάνεια, κερδοφορία, πιθανές νέες αυξήσεις κεφαλαίου). Οι ξένοι επενδυτές δηλαδή αντιμετώπισαν μία εικόνα παρόμοια με αυτή των προηγούμενων ετών, με τα γκρίζα σημεία να παραμένουν ίδια και χωρίς συγκεκριμένες θετικές προοπτικές ή απαντήσεις. Παράλληλα όμως, οι τράπεζες ήταν αυτές που είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό συναντήσεων και φέτος (περί τις 40 έκαστη). Κατά τα λοιπά:

· Άνω των 20 προγραμματισμένων one to one meetings για Μυτιληναίο, Μοτορ Οιλ , Terna Energy.

· Κάποιες παρουσιάσεις -όπως των παραπάνω αλλά και της Κρι – Κρι, χαρακτηρίστηκαν ως πολύ καλές, για άλλες ειπώθηκε θα μπορούσαν και καλύτερη (πχ. ΔΕΗ).

· Η Κρι Κρι είχε 14 συναντήσεις αλλά τον μεγαλύτερο αριθμό νέων fund managers , περισσότερους δηλαδή δυνητικούς μελλοντικών επενδυτών.

«Οι διεθνείς επενδυτές αναγνωρίζουν πως έχουν γίνει βήματα προς τα μπροστά. Όπως όμως λένε το Greek story έχει τραβήξει χρονικά και τους έχει «κουράσει». Η εναλλαγή σεναρίων δεν συνάδει με την αποτελεσματικότητα των σεναρίων αυτών και έτσι ενώ ακούν τις τράπεζες, κυρίως τις ακούν για να δουν τι τελικώς συμβαίνει στην υπόλοιπη οικονομία» δηλώνει χρηματιστής που δίνει το παρών κάθε χρόνο στο Ελληνικό Διήμερο του Λονδίνου.

Η έλλειψη tempο ήταν τελικά αυτή που έδωσε το κλίμα στο Λονδίνο, και οι διεθνείς επενδυτές εκδήλωσαν πραγματικό και ουσιαστικό ενδιαφέρον, θα περίμεναν, όμως, περισσότερες ειδήσεις που να αφορούν στο εγγύς μέλλον και όχι μόνο αποτιμήσεις των έως τώρα πεπραγμένων.