Χρηματιστήριο: Θετικό σήμα από τρεις ειδικούς δείκτες

Για το 8μηνο του 2019 μπορεί να καταγράφει τη μεγαλύτερη ανοδική αντίδραση διεθνώς, ωστόσο το ελληνικό χρηματιστήριο στην διάρκεια της κρίσης έχασε πολύ περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ, ο δε τραπεζικός κλάδος γνώρισε, στην περίοδο 2008-2018 τη χειρότερη αρνητική απόδοση που σημειώθηκε διεθνώς.

Συνέπεια; Το ΧΑ βρέθηκε στα τέλη Νοεμβρίου χαμηλότερα και των 600 μονάδων, με την συνολική αποτίμηση στα όρια των 30 δισ. και των τραπεζών,μετά βίας στα 4 δισ. Τιμές πρωτόγνωρες για μία αγορά, που έβγαινε από το "τρίτο μνημόνιο" και που τα όποια deals σε τράπεζες και επιχειρήσεις "έκλειναν" υπέρ των ξένων, με συντριπτικά ποσοστά, καθώς ολόκληρα χαρτοφυλάκια δισ. ευρώ έβγαιναν μέχρι το 15%-18% της πραγματικής αξίας, ενώ εταιρείες πωλούνταν σε distress τιμές. Εξαίρεση αποτέλεσε ένας και μοναδικός κλάδος, αυτός της "Υγείας", όπου το CVC Capital κατέβαλε τελικά ποσό πάνω από το μέσο όρο της ευρωπαικής αγοράς, όσον αφορά στα EBITDA.

Και ξεκίνησε το 2019 εκπλήσσοντας ευχάριστα όσους (κατ΄αρχήν αυτούς) διακινδύνευσαν να ποντάρουν στο στοίχημα των πολιτικών εξελίξεων, συνακόλουθα την ανάδυση μίας χρηματιστηριακής αγοράς που είχε πιάσει... πάτο αλλά, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, είχε αρκετές δυνάμεις για να (υπο)στηρίξει ανοδική αντίδραση που για τους αναλυτές αποτελεί το πρώτο μέρος μίας διόρθωσης προς τα πάνω, προκειμένου οι εισηγμένες να αποκτήσουν ένα fair value σε σχέση με την πραγματική αξία τους, όπως αυτή αποτυπωνόταν στα οικονομικά μεγέθη (σε βάθος 5 οικονομικών χρήσεων) και στα εξαγωγικά χαρακτηριστικά τους.

Η ουσία είναι, πως το ΧΑ που την περίοδο που...έβρεχε φθηνό χρήμα (το γνωστό σε χρηματιστήρια του City και της Wall Street: When it was Raining Money in Greece there're holding an umbrella...) η χώρα, η οικονομία και συνακόλουθα χρηματιστήριο, αγορά, επιχειρήσεις έμειναν εκτός των...δώρων που απλόχερα μοίραζε η Φρανκφούρτη.

Ομως η εικόνα της αγορές έχει αλλάξει, στην Αθήνα, αυτή την περίοδο ενεργούν γραφεία και εκπρόσωποι περισσότερων από 200 hyper funds μέχρι small caps funds, που...ανιχνεύουν στην κατηγορία εταιρειών με αποτίμηση χαμηλότερη των 100 ακόμη και των 50 εκατ.

Ηδη στα πρώτα Road Shows, που έγιναν αυτή την εβδομάδα, στο Λονδίνο (Goldman Sachs, HSBC) η ελληνική πλευρά έτυχε πολύ πιο θετικής υποδοχής απ΄ ότι τα προηγούμενα χρόνια, με τους τραπεζίτες να έχουν να παρουσιάσουν τα οφέλη από την ολοκληρωτική άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, τις ιστορικά χαμηλές τιμές στα κρατικά ομόλογα, στα υποτιμημένα (underweight) επίπεδα που είναι κυρίως ο τραπεζικός κλάδος αλλά και ένα μεγάλο μέρος των εισηγμένων.

Τα Road Shows θα ενταθούν και μέχρι το τέλος του μηνός θα διεξαχθούν αυτό της ΕΧΑΕ (18-19 Σεπτ.) και το ακόμη σημαντικότερο της BofA/Merrill Lynch (24-26), αμφότερα στο City. Κόντρα σε Brexit, σε εμπορικό "πόλεμο" ΗΠΑ-Κίνας, σε κίνδυνο εισόδου της ευρωπαικής οικονομίας σε ύφεση και με το ευρω-σύστημα να περιμένει αγωνιωδώς τις ανακοινώσεις Ντράγκι, την προσεχή Πέμπτη το ΧΑ μπορεί να κάνει την διαφορά.

Οδηγοί 3 ποιοτικοί δείκτες και το GREK/ETF...καθρέφτης των κινήσεων των αμερικανικών funds

Το ότι το ΧΑ έχει τις δυνατότητες για συνεχίσει (ενδεχομένως και να διευρύνει ) την ανοδική κίνηση αποτυπώνεται σε τρεις ποιοτικούς δείκτες, στοιχεία των οποίων παρουσιάσθηκαν αυτή την εβδομάδα σε ξένους, στο Λονδίνο.

Ενας από τους βασικότερους, που φέρει και το... όνομα του "γκουρού" των αγορών Warren Buffett. Ο αμερικανός μεγιστάνας, με περιουσία κοντά στα 80 δισ. $ "μετρά" , μέσω του φερώνυμου δείκτη την σχέση συνολικής χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας (market capitalization/GDP).

H τρέχουσα συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώνεται στα 57,87 δισ. (με τιμές κλεισίματος Τετάρτης) που αντιστοιχεί στο 32,7% του ΑΕΠ (2018). Το ΧΑ μπορεί να εμφανίζει premium σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές (στις οποίες εντάσσεται) δηλαδή απόδοση μεγαλύτερη αλλά αυτό αφορά στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου ενώ ήταν για συνεχόμενα 8 χρόνια σε σταθερό discount (σε δραματικά ποσοστά, μάλιστα) με τον συνολικό απολογισμό υπέρ του ελληνικού χρηματιστηρίου που μόλις τώρα...αναδύεται από έναν πολυετή πυθμένα.

Παράλληλα στο ΧΑ καταγράφονται οι μεγαλύτερες εισροές (αναλογικά πάντα) σε σχέση με όλες τις αναδυόμενες αγορές (της κινεζικής συμπεριλαμβανόμενης , που πρόσφατα αναβαθμίστηκε στους δείκτες MSCI) με εστίαση κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος μετά από "τραυματικές" διορθώσεις μέχρι τα μέσα του 2018, αναζητεί πλέον διέξοδο και επαναφορά στην κανονικότητα, σε μία περίοδο που από το νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα μπορούσε να ευνοηθεί μέσω αγορών ομολόγων που έχουν (ή και αποκτούν οι ελληνικές τράπεζες).

Το ΧΑ είναι χαμηλότερα σε όρους Warren Buffett Indicator σε σχέση με το μέσο ευρωπαικό όρο, και παρότι ο Γενικός Δείκτης είναι σε διαπραγμάτευση 15,5 φορές τα κέρδη έναντι μέσου όρου 14,3, με γνώμονα την αναλογία EV/EBITDA είναι στις 6,3 φορές έναντι 9,5 για τον EuroStoxx.

Σύμφωνα με τον WBI το ΧΑ έχει (θεωρητικά πάντα) περιθώρια ανόδου περίπου 15%, δηλαδή με τον Γενικό Δείκτη να "βλέπει" πάνω από τις 950-970 μονάδες.

Οι άλλοι 2 δείκτες, οι δείκτες FTSE/GTI και FTSE / MSFW "ακτινογραφούν" τα ποιοτικά στοιχεία -σε βάθος 5ετίας- εταιρειών που αποτελούν την... ραχοκοκκαλιά όχι μόνο του ΧΑ αλλά ευρύτερα της οικονομίας. Από ισχυρούς μεγάλους ομίλους μέχρι εταιρείες με προοπτικές αναλύονται, κρησάρονται καθημερινά μέσω αυτών των δεικτών.

O πρώτος περιλαμβάνει 30 εταιρείες, που παρουσιάζουν έντονη διεθνή δραστηριότητα είτε μέσω εξαγωγών είτε μέσω της παραγωγής τους στο εξωτερικό. Η απόδοση του διαμορφωνόταν (Τετάρτη 4 Σεπτ.) στο 15,22% έναντι απόδοσης 39,32% του ΓΔ και 72,67% του ΔΤΡ. Σημαντικά τα περιθώρια για έναν δείκτη, που περιλαμβάνει τις πιο εξωστρεφείς ελληνικές εταιρείες, θυμίζοντας πως τα τελευταία 5 χρόνια ο ρυθμός αύξησης της δραστηριότητας τους είναι σταθερά ανοδικός.

Ο δεύτερος, FTSE/MSFW περιλαμβάνει 20 εισηγμένες. Σκοπός του η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο τις συγκεκριμένες εταιρείες σε όρους θεμελιωδών αριθμοδεικτών. Και αυτός ο δείκτης με απόδοση 24,19% έχει περιθώρια σημαντικής ανόδου, εάν και εφ΄ όσον στις διεθνείς αγορές δεν ακολουθήσουν sell offs.

Συμπληρωματικά σε αυτούς τους δείκτες ένας εξίσου σημαντικός είναι αυτός που καταγράφει στην Wall Street πόσα κεφάλαια εισρέουν ή εκρέουν από το λεγόμενο "καλάθι" μετοχών εισηγμένων (κυρίως) στο ΧΑ και στο NYSE. Ο Global X FTSE Greece 20. Καθότι είναι ένα από τα 2 Εxchange Traded Funds/ETF (χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) και στο κέντρο της "αγοράς των αγορών" λογίζεται σαν...δείκτης. Στο "καλάθι" περιλαμβάνονται μετοχές των τραπεζών και των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Jumbo, Motor Oil, Jumbo, TITAN, ΕΛΠΕ κ.α. αποτελώντας έναν καθημερινό καθρέπτη των προθέσεων και κινήσεων των αμερικανών επενδυτών και funds, που έχουν και τον ισχυρό ρόλο (και μετοχικές θέσεις σε εισηγμένες στο ΧΑ).

Στο GREK τοποθετούνται τις τελευταίες συνεδριάσεις σημαντικά "αμερικανικά κεφάλαια" εστιάζοντας στον τραπεζικό κλάδο, καθώς είναι αυτός που "κρύβει" το μεγαλύτερο περιθώριο ανοδικής αντίδρασης σε σχέση με τα blue chips. Και αυτό δείχνει αρκετά για το επόμενο διάστημα 1-2 εβδομάδων.