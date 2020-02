Ισχυρό σήμα στις αγορές έστειλε το Tier 2 της Alpha Bank

«Η ισχυρή ζήτηση στην πρεμιέρα έκδοσης του ομολόγου Tier 2 την Πέμπτη επέτρεψε στην Alpha Bank να τιμολογήσει στο 4,25%, σχεδόν στο μισό του επιτοκίου με το οποίο οι ανταγωνίστριες τράπεζες προχώρησαν σε αντίστοιχες εκδόσεις το 2019», τονίζει το Reuters σε τηλεγράφημά του την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, με τίτλο “Greece's Αlpha Bank set to price Tier 2 bond at yield of 4.25%”.

Την ημέρα που οι αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χτύπησαν ακόμα πιο χαμηλά ρεκόρ, η Alpha Bank δέχθηκε ζήτηση επενδυτών περίπου 5,5 δισ. ευρώ για δανεισμό χαμηλής εξασφάλισης. Αυτό ήταν καθοριστικής σημασίας, ώστε να επιτρέψει στην τράπεζα να πετύχει τελική απόδοση 4,25%.

Συγκριτικά, η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε τον περασμένο Ιούνιο το ομόλογο Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ, με απόδοση 9,75%, ενώ ακολούθησε τον Ιούλιο του 2019 η Εθνική Τράπεζα με ομόλογο Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ, με απόδοση 8,25%.

... Το μπαράζ των ελληνικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης έρχεται αντιμέτωπο με τα υψηλά επίπεδα των επισφαλών δανείων, απομεινάρι των σοβαρών κρίσεων χρέους που υπέστη η χώρα της ευρωζώνης από το 2010. Παρ' όλα αυτά, με τα χαμηλά επιτόκια και τα νομισματικά μέτρα τόνωσης της {ευρωπαϊκής} οικονομίας να ωθούν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είτε σε αρνητικό έδαφος είτε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν μένουν πολλές επιλογές στους επενδυτές από το να αγοράσουν κατηγορίες χρέους υψηλότερου κινδύνου.

«Η λογική της επένδυσης στο συγκεκριμένο ομόλογο σχετίζεται με την απόδοσή του που είναι προτιμητέα σε σχέση με τα κρατικά -το δεκαετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου δίνει απόδοση περίπου 1,1%», δήλωσε στο Reuters ο Filippo Alloatti, ανώτερος αναλυτής πιστωτικών κινδύνων της Hermes Investment Management, προσθέτοντας ότι «εάν η Αlpha Bank καταφέρει να ολοκληρώσει το Project Galaxy και να πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο, θα γίνει καλύτερη τράπεζα από πολλές από τις ανταγωνίστριές της».

Το διεθνές πρακτορείο υπενθυμίζει, τέλος, ότι «η Αlpha Bank σχεδιάζει τιτλοποίηση 12 δισ. ευρώ προβληματικών δανείων για να επιταχύνει την εξυγίανση του ισολογισμού της και να μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 20%, από 44%».

Την ισχυρότατη ζήτηση για το ομόλογο Tier 2 της Αlpha Bank, αλλά και τη ραγδαία μείωση του κόστους της έκδοσης, τονίζει το Bloomberg σε τηλεγράφημά του, υπό τον τίτλο «Greek Bank Squeezes Yield Hungry Bond Buyers Amid Order Flood».

«Η Αlpha Bank κατακλύστηκε από προσφορές άνω των 5,5 δισ. ευρώ (6 δισ. δολάρια) στη συναλλαγή της Πέμπτης, γεγονός που της επέτρεψε να προχωρήσει στη μεγαλύτερη «συμπίεση» τιμών σε πώληση τραπεζικών εποπτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα περίπου χρόνια. […] Η ζήτηση για το ομόλογο με αξιολόγηση CCC επέτρεψε στην Αlpha Bank να τιμολογήσει το ομόλογο στη μισή τιμή από την αντίστοιχη έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, πριν από μόλις επτά μήνες. Η ραγδαία μείωση του κόστους αντανακλά αφενός την δίψα των επενδυτών για αποδόσεις στα ομόλογα της ζώνης του Ευρώ και αφετέρου το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών, εν μέσω των προγραμμάτων εξυγίανσης των ισολογισμών τους.

[…] Όπως δήλωσε στο Bloomberg ο Mehmet Sevim, τραπεζικός αναλυτής στη JPMorgan Chase & Co: «Οι τράπεζες παρουσιάζουν επιτέλους απτά αποτελέσματα στην εξυγίανση των ισολογισμών τους. Τα σχέδια για την εκκαθάριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μαζί με ένα βελτιωμένο πλαίσιο για την επίλυση των προβληματικών δανείων θα ανοίξουν εντέλει το δρόμο για μία βιώσιμη ανάπτυξη».

Το Bloomberg υπενθυμίζει επίσης ότι «τον Ιούλιο, η Εθνική Τράπεζα πούλησε ομόλογο Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 8,25%, 150 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την απόδοση της αντίστοιχης έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς, ένα μήνα νωρίτερα».

«Αχόρταγοι επενδυτές καταβροχθίζουν το ομόλογο Tier 2 στην πρεμιέρα της έκδοσης από την Alpha Bank», είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του Global Capital, που παρουσιάζει το χρονικό της έκδοσης ως εξής:

«Η Αlpha Bank δέχτηκε πάνω από δέκα φορές περισσότερες εγγραφές στο ντεμπούτο της στην αγορά Tier 2 την Πέμπτη, επιτρέποντάς της να συμπιέσει την τιμολόγησή της μέχρι και 100 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας ένα εντυπωσιακό επίπεδο επιτοκίου στο 4,25%.

Η Αlpha Bank από την Τρίτη πραγματοποιούσε σειρά συναντήσεων με επενδυτές, παρουσιάζοντας τα σχέδιά της για έκδοση δεκαετούς ομολόγου Tier 2, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πρώτη πενταετία, που αποτελεί και την πρώτη έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην οποία προχώρησε η Τράπεζα από την έναρξη της κρίσης. Οι από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και NatWest Markets άνοιξαν τα βιβλία προσφορών την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για έκδοση ομολόγου αναφοράς ή όχι.

Για τον καθορισμό της τιμολόγησης, τα στελέχη της Τράπεζας παρακολουθούσαν την πορεία διαπραγμάτευσης του ομολόγου Tier 2 που εξέδωσε τον Ιούλιο 2019 η Εθνική Τράπεζα με απόδοση 8,25% και δυνατότητα εξόφλησης τον Ιούλιο του 2024, καθώς και τις αποδόσεις του αντίστοιχου ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019, με απόδοση 9,75% και δυνατότητα εξόφλησης τον Ιούνιο του 2024. Τα ομόλογα είχαν ενδεικτικές αποδόσεις ανάκλησης 3,93% και 5,94% αντίστοιχα.

Τα στελέχη της Αlpha Bank αποφάσισαν να ξεκινήσουν την τιμολόγηση της συναλλαγής στο μέσο αυτών των συγκρίσιμων ομόλογων αναφοράς, μέσα σε ένα πλαίσιο 5% -5,25%. Μέχρι τις 9 π.μ. ώρα Λονδίνου, η ζήτηση ξεπερνούσε τα 2 δισ. ευρώ. Όταν οι προσφορές έφθασαν τα 3,75 δισ. ευρώ, έθεσαν την ενδεικτική αρχική απόδοση στο 4,5% -4,75% και επιβεβαίωσαν ότι ο στόχος της έκδοσης τοποθετήθηκε μεταξύ 400 και 500 εκατ. ευρώ. Η θετική δυναμική συνεχίστηκε. Με τη ζήτηση να διαμορφώνεται, πλέον, στα 5,5 δισ. ευρώ στο βιβλίο προσφοράς, οι επικεφαλής ανακοίνωσαν συναλλαγή αναφοράς 500 εκατ. ευρώ για την Αlpha Bank σε επίπεδο 4,25%, δηλαδή 75 έως 100 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις απόδοσης.

«Με τόσο μεγάλη ζήτηση, είναι ξεκάθαρο ότι η επενδυτική συμμετοχή είναι ευρύτατη», δήλωσε τραπεζικό στέλεχος σε έναν από τους διαχειριστές της έκδοσης. «Πρόκειται για μία στρατηγική κίνηση την οποία ο εκδότης έφερε εις πέρας με τον σωστό τρόπο και στη σωστή στιγμή, σαφώς όμως έπνευσε ούριος άνεμος και λόγω της στήριξης της αγοράς».

Πριν από την έκδοση την Πέμπτη, τραπεζική πηγή δήλωσε ότι η εύλογη αξία θα ήταν περίπου στο 4,5%: «Είμαι βέβαιος ότι η Αlpha Bank θα εκδώσει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,5%. Όμως με ένα βιβλίο αξίας 4 δισ. ευρώ, θα μπορούσε στην πραγματικότητα να συμπιέσει την τιμολόγηση στο 4,375%».