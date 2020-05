Υπό την αιγίδα του ΣΕΒ το 3rd InvestGR Forum

Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών θέτει υπό την αιγίδα του το “3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φέτος online, στις 15 – 16/07 και 08 – 09/10/20.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος, ανέφερε σχετικά: «Έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία και ταχύτητα το υγειονομικό μέρος της κρίσης του κορωνοϊού, η Ελλάδα αποκατέστησε ένα σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Σήμερα, το ζητούμενο είναι να χτίσουμε σ’ αυτό το κεκτημένο και να επεκτείνουμε την εικόνα της αξιοπιστίας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Πρωτοβουλίες, όπως το InvestGR Forum, αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες για την εκπλήρωση αυτού του στόχου».

Ο ιδρυτής του InvestGR Forum, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, σχολίασε: «Μας χαροποιεί ιδιαιτέρως η υποστήριξη του ΣΕΒ στο 3rd InvestGR Forum 2020. Ιδιαιτέρως σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέους καταναγκασμούς και προκλήσεις, η εμπλοκή του ΣΕΒ στο InvestGR Forum εκπέμπει ισχυρό συμβολισμό, λόγω της θεσμικής και πρακτικής συνάφειας των Μελών του στην υλοποίηση επενδύσεων, ξένων και εγχώριων».

Το 3rd InvestGR Forum 2020: Greece in the Pole Position οργανώνεται από την PUBLIC AFFAIRS AND NETWORKS για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη και την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων βιομηχανιών, ενώ σημαντικά ΜΜΕ θα είναι Χορηγοί Επικοινωνίας.