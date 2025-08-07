#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στα squeeze-out για Metlen και Μύλοι Κεπένου

Την έγκριση του αιτήματος της «METLEN ENERGY & METALS PLC» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρείας «METLEN ENERGY & METALS A.Ε.», απόφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 18:07

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1060η/7.8.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

 Την έγκριση του αιτήματος της «ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

 Την έγκριση του αιτήματος της «METLEN ENERGY & METALS PLC» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «METLEN ENERGY & METALS A.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.

