Σύσταση «αγορά» για τη μετοχή από τον αμερικανικό όμιλο στον απόηχο της εισόδου του τίτλου στο London Stock Exchange. Καταλύτης για αυξημένο ενδιαφέρον η ένταξη σε δείκτες.

Ξεκινά κάλυψη της Metlen η BofA, τιμή-στόχος τα 66 ευρώ

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 10:36

Την κάλυψη της Metlen ξεκινά η Bank of America η οποία με έκθεσή της δίνει τιμή-στόχο για τη μετοχή τα 66 ευρώ και σύσταση «αγορά». Να σημειωθεί ότι στα 66 ευρώ έβαλε προ ημερών τον πήχη και η Morgan Stanley.

Εξηγεί ότι ο ελληνικός όμιλος ολοκλήρωσε την εταιρική αναδιάρθρωση, ενώ οι μετοχές του τελούν πλέον υπό διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).

Εξηγεί ότι η επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξής παραμέτρους:

  • Ένταξη σε δείκτες μετά την εισαγωγή στο LSE — πιθανός καταλύτης για αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.
  • Ανάπτυξη όγκου: Επέκταση αλουμίνας, συνεργασία με Rio Tinto, ανανεώσιμες πηγές.
  • Κυκλικά μέταλλα: Τεχνολογία ανάκτησης μεταλλικών οξειδίων από δευτερογενείς πηγές.
  • Άμυνα: Στόχος EBITDA ~150 εκατ. EUR μέσω δραστηριοτήτων MRO και νέων τεχνολογιών (π.χ. μη επανδρωμένα συστήματα).
  • Πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ για $815 εκατ., με στόχο ανακύκλωση κεφαλαίων σε δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης.

Να σημειωθεί ότι η BofA προχωρά σε μια αισιόδοξη πρόβλεψη για το αλουμίνιο. Θέτει στον στόχο στα $3250/τόνο.

