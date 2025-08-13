Ξεκινά κάλυψη της Metlen η BofA, τιμή-στόχος τα 66 ευρώ

Την κάλυψη της Metlen ξεκινά η Bank of America η οποία με έκθεσή της δίνει τιμή-στόχο για τη μετοχή τα 66 ευρώ και σύσταση «αγορά». Να σημειωθεί ότι στα 66 ευρώ έβαλε προ ημερών τον πήχη και η Morgan Stanley.

Εξηγεί ότι ο ελληνικός όμιλος ολοκλήρωσε την εταιρική αναδιάρθρωση, ενώ οι μετοχές του τελούν πλέον υπό διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).

Εξηγεί ότι η επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν τις εξής παραμέτρους:

Ένταξη σε δείκτες μετά την εισαγωγή στο LSE — πιθανός καταλύτης για αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

μετά την εισαγωγή στο LSE — πιθανός καταλύτης για αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Ανάπτυξη όγκου : Επέκταση αλουμίνας, συνεργασία με Rio Tinto, ανανεώσιμες πηγές.

: Επέκταση αλουμίνας, συνεργασία με Rio Tinto, ανανεώσιμες πηγές. Κυκλικά μέταλλα : Τεχνολογία ανάκτησης μεταλλικών οξειδίων από δευτερογενείς πηγές.

: Τεχνολογία ανάκτησης μεταλλικών οξειδίων από δευτερογενείς πηγές. Άμυνα : Στόχος EBITDA ~150 εκατ. EUR μέσω δραστηριοτήτων MRO και νέων τεχνολογιών (π.χ. μη επανδρωμένα συστήματα).

: Στόχος EBITDA ~150 εκατ. EUR μέσω δραστηριοτήτων MRO και νέων τεχνολογιών (π.χ. μη επανδρωμένα συστήματα). Πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ για $815 εκατ., με στόχο ανακύκλωση κεφαλαίων σε δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης.

Να σημειωθεί ότι η BofA προχωρά σε μια αισιόδοξη πρόβλεψη για το αλουμίνιο. Θέτει στον στόχο στα $3250/τόνο.