Τι περιθώρια ανόδου έχει τώρα το Χρηματιστήριο

Tο ελληνικό χρηματιστήριο βιώνει την ισχυρότερη περίοδο των τελευταίων 15 ετών, με τον Γενικό Δείκτη να ξεπερνά τις 2.100 μονάδες, με άνοδο 44% από τις αρχές του 2025, ενώ βρίσκεται στις τοπ θέσεις των αποδόσεων παγκοσμίως.

Από τον Μάρτιο του 2020, όταν οι αγορές κατέρρευσαν από την πανδημία, ο δείκτης έχει ενισχυθεί κατά 350% και αποτελεί επίδοση-ρεκόρ για όλα τα χρηματιστήρια.

Παρά το ράλι, οι Έλληνες ιδιώτες συμμετέχουν περιορισμένα σε όλη αυτή την ανοδική πορεία. Μόλις 24.230 είναι οι ενεργές μερίδες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α. τον Ιούλιο του 2025, 95% λιγότερες από το 1999. Σε όρους συνολικής συμμετοχής στη συνολική αξία χαρτοφυλακίων, οι ημεδαποί δικαιούχοι μερίδων δεν αποτελούν ούτε το 30%.

Οι νεότεροι ημεδαποί επενδυτές στρέφονται κυρίως σε ξένα και δη αμερικανικά assets ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως π.χ. Bitcoin μέσω διεθνών πλατφορμών, με το 95% του τζίρου τους σε μετοχές όπως Apple, Nvidia και Tesla.

Η χαμηλή συμμετοχή αποδίδεται σε μνήμες από τη «φούσκα» του 1999, η οποία κατέστρεψε την επενδυτική κουλτούρα του Έλληνα, την περιορισμένη αποταμίευση που έχει προκαλέσει η μακροχρόνια οικονομική κρίση στη χώρα και τα νέα επενδυτικά πρότυπα των γενεών Millennials και «Ζ».

Ο τραπεζικός κλάδος ηγείται της ανόδου με συνολικά κέρδη 730% από το χαμηλό του το 2020. Μετοχές όπως η Εθνική (+1.470%), η Eurobank (+1.150%), η Alpha Bank (+750%) και η Πειραιώς κατέγραψαν θεαματικές αποδόσεις, ενώ σε επιμέρους εταιρείες όπως Cenergy (+1.514%) και Intracom (+1.180%) η άνοδος υπήρξε εκρηκτική.

Οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές έχουν επιστρέψει σε επίπεδα 2009, ενώ η διανομή μερισμάτων άνω των 5,4 δισ. ευρώ σε επίπεδα-ρεκόρ ενισχύει τη συνολική απόδοση για τους μετόχους.

Οι βασικοί μοχλοί του ράλι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής:

H ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας (2023-2025) από όλους τους οίκους αξιολόγησης, με αποκορύφωμα τη Moody’s, που επέτρεψε τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών θεσμικών στην αγορά μετοχών και ομολόγων, μειώνοντας το ρίσκο χώρας. Η εξυγίανση των τραπεζών: υψηλή κερδοφορία (ROTE 15-20%), μερισματικές πολιτικές έως 70% και ισχυροί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Τα κέρδη του κλάδου στο α’ εξάμηνο 2025 ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης ενίσχυσε το ΑΕΠ κατά έως +1,5 ποσοστιαία μονάδα ετησίως από το 2022, χρηματοδοτώντας έργα και επενδύσεις. Το σταθερό μακροοικονομικό πλαίσιο: δημοσιονομική πειθαρχία, άνοδος τουρισμού, εξαγωγών και ξένων επενδύσεων. Ευνοϊκή διεθνής συγκυρία: η στροφή κεφαλαίων προς την Ευρώπη, ελκυστικές αποτιμήσεις και θέση του Χ.Α. στις αναδυόμενες αγορές με σταθερό νόμισμα.

Προοπτικές και κίνδυνοι

Η αγορά έχει τρέξει ήδη πολύ από τις αρχές της φετινής χρονιάς, ο Γενικός Δείκτης είναι +44%, με μετοχές όπως Αlpha Bank (+120%), Πειραιώς (+88%), Εθνική (+74%) και Eurobank (+54%). Παρά την άνοδο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η ροή ξένων κεφαλαίων ενισχύεται, υποστηριζόμενη από προσδοκίες ένταξης ελληνικών μετοχών σε δείκτες MSCI και πιθανής αναβάθμισης του Χ.Α. σε ανεπτυγμένη αγορά.

Οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι το ελληνικό χρηματιστήριο διαθέτει ακόμη περιθώρια ανόδου, αλλά προειδοποιούν για πιθανές υπερβολές και την ανάγκη επιλεκτικών τοποθετήσεων. Σε κάθε περίπτωση, η αγορά έχει μετατραπεί σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, με θεμελιώδη που στηρίζουν την ανοδική πορεία και μακροπρόθεσμες προοπτικές που δύσκολα αγνοούνται.

Οι αποτιμήσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και των επιμέρους τραπεζικών μετοχών θα παραμείνουν στο προσκήνιο, καθώς οι ελληνικές μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες με discount έναντι των ευρωπαϊκών και των αναδυόμενων αγορών, το οποίο όμως βαίνει μειούμενο.

Ο Γενικός Δείκτης, όπως απεικονίζεται στη βάση δεδομένων της Factset, τελεί υπό διαπραγμάτευση στις 10,6 φορές τα κέρδη του 2025 και 9,8 φορές του 2026, έναντι των 15,6 φορών τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τον δείκτη Stoxx 600 το 2025 και 13,9 φορών το 2026. Ο δείκτης EV/EBITDA είναι στις ελληνικές μετοχές στις 6,9 φορές έναντι 9,8 φορές για τον δείκτη Stoxx 600 το 2025.

Η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει discount και σε όρους εσωτερικής αξίας. Σε επίπεδο συνολικής αγοράς, το discount στους δείκτες τιμή προς λογιστική αξία (P/BV) σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς δείκτες είναι της τάξεως του 35%.

Για το 2026, ο δείκτης Stoxx 600 εμφανίζει μερισματική απόδοση γύρω στο 3,1% με 3,3% και ο Γενικός Δείκτης ξεπερνάει το 5%. Βάσει της Factset και των τιμών-στόχων που έχουν θέσει οι αναλυτές για τις βασικές μετοχές του Γενικού Δείκτη, ο φετινός στόχος του ΓΔ είναι οι 2.261 μονάδες ή 7% υψηλότερα.

Οι τιμές-στόχοι στις βασικές μετοχές του ΧΑ

Οι Τράπεζες ήταν οι κορυφαίες επιλογές αλλά πλέον τα περιθώριο ανόδου είναι κάτω από 5% με 10% από τα τρέχοντα επίπεδα σχεδόν για όλες.