Citi: Βλέπει άνοδο έως 45% για Titan αλλά βραχυπρόθεσμη αδυναμία

Η Citi επαναλαμβάνει τη θετική της στάση για την Titan Cement International (Τιτάν), διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» και την τιμή-στόχο στα €56,1, που μεταφράζεται σε ανοδικό περιθώριο σχεδόν 45% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Σε όρους συνολικής απόδοσης, περιλαμβανομένου του μερίσματος, η τράπεζα υπολογίζει ότι οι μέτοχοι θα μπορούσαν να κερδίσουν έως και 50% μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Παρότι η Citi παραμένει θετική για τη μακροπρόθεσμη πορεία της Τιτάν, σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (30 ημερών) βλέπει πιθανότητα πτωτικής κίνησης, λόγω αδυναμίας στη ζήτηση κατοικιών στις ΗΠΑ και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με κεφαλαιοποίηση περίπου €3,07 δισ., η Τιτάν παραμένει ένας από τους βασικούς «παίκτες» στο διεθνές τοπίο, με την Citi να εκτιμά ότι η ισχυρή θέση της στις ΗΠΑ και η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς προσφέρουν μια ισορροπία ευκαιριών και κινδύνων για τους επενδυτές.

Γιατί παραμένει αισιόδοξη η Citi

Η Τιτάν μπαίνει στο δεύτερο εξάμηνο του έτους με γεμάτο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ελλάδα. Στην αμερικανική αγορά, όπου προέρχεται το 60% των EBITDA του ομίλου, η χαμηλή περσινή βάση, λόγω τυφώνα, δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια βελτίωσης, ενώ έργα υποδομών και data centers στηρίζουν τη ζήτηση.

Η Citi εκτιμά επίσης ότι οι μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ θα ενισχύσουν την αγορά κατοικίας από το 2026, ενώ στην Ευρώπη η μετάβαση στη νέα εποχή αποανθρακοποίησης και οι ρυθμίσεις CBAM θα προσφέρουν μακροπρόθεσμες ευκαιρίες, παρά τις πιέσεις από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος.

Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα

Μετά τα ελαφρώς πιο αδύναμα αποτελέσματα β’ τριμήνου, η Citi υποβάθμισε οριακά την πρόβλεψη για το EBITDA του 2025 κατά 2%, τοποθετώντας το στα €594 εκατ. (+2,3% σε ετήσια βάση και +7,5% σε συγκρίσιμη βάση).

Παράλληλα, βλέπει βελτίωση των περιθωρίων κατά 75 μονάδες βάσης, ενισχυμένα και από την εξαφάνιση των έκτακτων εξόδων €12 εκατ. του 2024 (που συνδέονταν με το IPO στις ΗΠΑ και πρόγραμμα εθελουσίας στην Ελλάδα). Η αποτίμηση, σύμφωνα με το μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), οδηγεί σε θεωρητική αξία €65,3 ανά μετοχή, από την οποία αφαιρούνται χρέος και υποχρεώσεις €9,2, με αποτέλεσμα την τιμή-στόχο των €56,1.

Τα δύο εναλλακτικά σενάρια της Citi

Η Citi σκιαγραφεί και εναλλακτικές πορείες για τη μετοχή εκτός από το βασικό σενάριο (base) των €56,1 ανά μετοχή, που παραμένει η επίσημη τιμή-στόχος της:

Θετικό σενάριο (Bull): €62,8 ανά μετοχή, αν η ζήτηση στις ΗΠΑ ξεπεράσει τις προσδοκίες, η αγορά κατοικίας ανακάμψει ταχύτερα και οι δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη αποδώσουν υψηλότερα περιθώρια. Σε αυτό το σενάριο η προσδοκώμενη απόδοση προσεγγίζει το 70%.

Αρνητικό σενάριο (Bear): €28,0 ανά μετοχή, σε περίπτωση που κακοκαιρία στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και αδύναμη οικοδομική δραστηριότητα πιέσουν την κερδοφορία, σε συνδυασμό με κινδύνους από την Αίγυπτο και αυξημένα ενεργειακά κόστη.