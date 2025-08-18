BofA: Η εξαγορά του ΧΑ αλλάζει τα δεδομένα για την Euronext

Η πρόταση της Euronext για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αξίας 413 εκατ. ευρώ, αναδεικνύεται σε καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bank of America. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον γίνει δεκτή η Δημόσια Πρόταση, αναμένεται έως τα τέλη του 2025, υπό την προϋπόθεση των ρυθμιστικών εγκρίσεων, εκτιμά.

Η BofA πιστεύει ότι μια συμφωνία με την Euronext μπορεί να αποτελέσει game changer για την ελληνική αγορά, ενισχύοντας την αξιοπιστία του ΧΑ, διευρύνοντας τους όγκους και ενδυναμώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον επενδυτικό χάρτη της Ευρώπης.

Η BofA εκτιμά ότι η εξαγορά θα αυξήσει τα καθαρά κέρδη της Euronext κατά περίπου 4% και θα προσθέσει 1% στα κέρδη ανά μετοχή το 2026, ενώ οι ετήσιες συνέργειες υπολογίζονται σε 12 εκατ. ευρώ έως το 2028. Οι αναλυτές ωστόσο δεν αποκλείουν σημαντικά μεγαλύτερα οφέλη, όπως συνέβη και με τις προηγούμενες κινήσεις εξαγορών της Euronext στην Ιταλία και την Ιρλανδία.

Για το ελληνικό χρηματιστήριο, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για:

Μεγαλύτερη διεθνή προβολή και προσέλκυση νέων επενδυτών.

Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της πλατφόρμας Optiq.

Ενίσχυση της αγοράς ενέργειας, χάρη στη διασύνδεση του ΧΑ με το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Nord Pool της Euronext.

Η εικόνα για την Euronext

Παράλληλα με το deal, η Euronext καταγράφει εντυπωσιακά μεγέθη: τα έσοδα στο πρώτο εξάμηνο 2025 αυξήθηκαν κατά 13% και τα EBITDA κατά 16%, οδηγώντας σε αναβάθμιση εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή στα 7,15 ευρώ για το 2025 και 7,67 ευρώ για το 2026.

Η μετοχή της έχει ενισχυθεί 30% από την αρχή του έτους, χάρη στους υψηλούς όγκους συναλλαγών, όμως η BofA επισημαίνει ότι εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση έναντι άλλων διεθνών ανταγωνιστών σε 18 φορές σε όρους P/E για το 2026, έναντι «δίκαιης» αποτίμησης 21,5 φορές.

Η Bank of America διατηρεί τη σύσταση “αγορά” για τη μετοχή, τοποθετώντας την τιμή-στόχο στα 165 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 20% υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. Η ύπαρξη πλεονάσματος κεφαλαίου ύψους 1,1 δισ. ευρώ δίνει στην Euronext τη δυνατότητα για νέες εξαγορές ή για επιστροφές κεφαλαίου στους μετόχους.